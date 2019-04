Godt vejr sælger: Rekordmange sommerhussalg på Fyn

- Velkommen til Avernakøvej.

Sådan lyder det fra Sofie Find, der er ejendomsmægler i Faaborg.

Sådan lyder det fra Sofie Find, der er ejendomsmægler i Faaborg.

Hun byder TV 2/Fyn ind i et sommerhus, der ligger ved Horne, med udsigt over havet til Lyø. Det er blot en af de sommerhuse, som den fynske ejendomsmægler har til salg. Og hun er fortrøstningsfuld.

Påsken er nemlig højtid for salg af sommerhuse, og i de seneste ti år er der ikke blevet solgt så mange sommerhuse, som der bliver lige nu.

Derfor er stemningen også høj hos de fynske ejendomsmæglere. Mange af dem har på de senste fem år næsten fordoblet deres salg af fritidsboliger.

- Der er langt flere kontakter. De (mulige købere, red.) vil gerne ringes op, og de kommer ud og kigger. Vi har haft åbent hus hele påsken fra 13 til 16, og der har også været besøgende her ude. Generelt hele interessen er bare stigende, fortæller Sofie Find fra Realmæglerne i Faaborg.

Hvis vi går tilbage til for eksempel 2014, så bliver der handlet tre og en halv gange så mange sommerhuse i første kvartal i år i forhold til 2014. Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

Hun kan tydeligt mærke, at det er blevet meget lettere at sælge sommerhuse.

Og Sofie Find er bestemt ikke den eneste, der synes det.

Alle de fynske ejendomsmæglere, som TV 2/Fyn har været i kontakt med, melder om et stærkt stigende salg af sommerhuse de seneste fem år.

Næsten tre gange så mange

Ejendomsmæglernes egen statistiske database er heller ikke i tvivl om, at sommerhussalget er stigende.

- I første kvartal i år blev der handlet 16 procent flere end for et år siden. Og hvis vi går tilbage til for eksempel 2014, så bliver der handlet tre og en halv gange så mange sommerhuse i første kvartal i år i forhold til 2014, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Billedet af det stigende sommerhussalg er stort set det samme i alle fynske kommuner. Men i Nordfyns Kommune stikker salget helt af. Her blev der i 2014 solgt 41 sommerhuse, og sidste år blev der solgt hele 119 sommerhuse - næsten tre gange så mange.

Godt vejr sælger sommerhuse

Der hersker ingen tvivl om, hvad der er årsagen til det stigende antal af solgte sommerhuse på Fyn, hvis du spørger ejendomsmægleren fra Faaborg.

Lige sådan noget som det her det er meget afhængig af vejret, hvor dumt det end må lyde, når man køber noget til to og en halv million, og man ikke vil have det i regnvejr. Sofie Find, ejendomsmægler fra Realmæglerne i Faaborg

- Renten er for det første lav, og for det andet så blev det for et par år siden lavet om, så man kan få 70 procents belåning i sit sommerhus i stedet for kun 60 procent i kreditforeningen. Det gør, at du skal have meget mindre opsparing og skal have et mindre banklån, fortæller Sofie Find.

Men udover økonomien så spiller sidste års gode vejr også en rolle i det stigende salg af sommerhuse. Hvis det så går hen og bliver dårligt vejr i år, vil det formentlig komme til at have en negativ betydning for salget.

- Lige sådan noget som det her det er meget afhængig af vejret, hvor dumt det end må lyde, når man køber noget til to og en halv million, og man ikke vil have det i regnvejr, siger ejendomsmægleren.

