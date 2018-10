Fynsk tendens: Rekordmange turister gæster Nordfyn

393.328 gange har turister indtil videre overnattet i senge på Nordfyn.

Det er rekord, lyder det fra VisitNordfyn i en pressemeddelse. Tallene dækker over antal overnattende turister til og med august i år.

- Vi er helt vildt glade for den flotte fremgang i antallet af overnatninger, siger Rikke Lindhøj, der er bureauleder ved VisitNordfyn, som står for at fremme turisme på den nordlige del af Fyn.

Ifølge VisitNordfyn er der tale om en fremgang på 6,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Vejret giver rekordmange turister

Spørger man VisitNordfyn har sommerens rekordvarme spillet en afgørende rolle for mængden af turister.

- Vejret har helt afgjort spillet en positiv rolle for fremgangen i antallet af overnatninger, vurderer Rikke Lindhøj.

Samlet set har turistboomet i 2018 givet en markant forøgning af omsætningen på turismefronten i Nordfyns Kommune. Cirka 18 millioner kroner ekstra er det blevet til, vurderer VisitNordfyn.

Forklaringen på den øgede omsætning skal også findes i voksende antal dagsturister. Altså folk, der besøger Nordfyn uden at overnatte inden for kommunens grænser.

Fynsk tendens

Det er langt fra kun Nordfyns Kommune som har oplevet et stigende antal overnattende gæster i år. Samlet set har hele Fyn oplevet en vækst på seks procent for perioden januar til august 2018 sammenlignet med samme tidsrum i 2017. Det viser tal fra VisitDenmark og Danmarks Statistik.

Alt i alt er der indtil videre blevet overnattet flere end tre millioner gange på Fyn, Ærø og Langeland i løbet af i år.

Flest overnatninger til dato i år har Middelfart Kommune haft med knap 420.000 overnatninger, Svendborg Kommune har haft knap 413.000 overnatninger og Langeland Kommune har haft godt 404.000 overnatninger.