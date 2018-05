Rektor raser over politiet: Voldtægtssag trak ud i syv måneder

Det kan ikke være rigtigt, at der skal gå syv måneder, før Fyns Politi får afsluttet en voldtægtssag på Nyborg Gymnasium. Det mener skolens rektor, der har klaget til politiet.

Rektoren på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, er frustreret over Fyns Politi. Han mener ikke, det kan være rigtigt, at der skal gå syv måneder, før politiet får en voldtægtssag på skolen afsluttet.

- Vi havde desværre en formodet voldtægtssag, som blev anmeldt, og så gik der syv måneder, før der var en afklaring i sagen. Der oplever vi et forløb, hvor der går op til fire måneder, før der begynder nogle afhøringer, og der begynder at ske noget i sagen, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm, der har klaget flere gange til politiet.

- Det er hårdt for både tiltalte og offer i sagen.

Fynske betjente lånt ud

Fyns Politi er alvorligt udfordret på bemandingen, og det er årsagen til de lange sagsbehandlingstider.

Tal fra politiets eget fagblad viser, at politikredsen måtte udlåne 70 årsværk i 2017. Ét årsværk svarer én persons fuldtidsarbejde i et år.

De 70 årsværk svarer til knap 12 procent af politistyrken, og de er gået til grænsebevogtning og anden støtte til andre politikredse, blandt andet folkemødet på Bornholm.

Reagerede ikke på tyveri trods overvågningsvideo

Ifølge rektoren har Nyborg Gymnasium mærket det gentagne gange.

I november var gymnasiet udsat for tyveri, hvor otte computere blev stjålet. Politiet reagerede dog ikke på anmeldelsen - til trods for, at skolen havde overvågningsvideo af gerningsmanden.

- Der er ikke nogen, der ønsker at have disse bånd. Det er først, da vi kontakter en politimand privat, som siger, at han ville prøve at få styr på det, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

- De fleste i huset, inklusiv eleverne, har opgivet politiet. Tilliden til politiet er væk på baggrund af de forskellige sager, vi har haft, fortæller rektoren.

Og tyveriet og den voldtægtssagen er ikke de eneste sager, hvor politiet ifølge rektoren har svigtet.

I februar blev en elev fra gymnasiet overfaldet.

- Det blev anmeldt i februar. Sagen er først kommet rigtig i gang nu, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm.

Politiinspektør: Derfor tager sagsbehandlinger længere tid

Hos Fyns Politi erkender politiinspektør Johnny Schou, at nogle sagsbehandlinger tager for lang tid, fordi fynske betjente sendes på opgaver andre steder i landet.

- Vi indgår naturligvis på lige fod med andre politikredse i et nationalt koncept og løser opgaver, som dansk politi er tiltænkt i en helhed, siger Johnny Schou.

En rektor i Nyborg er frustreret over, at han i tre tilfælde har oplevet, at hans sager er blevet trukket i langdrag. Kan det være rigtigt?

- Jeg mener stadigvæk, at vi skal indgå helhedsorienteret i dansk politis opgaveløsninger. Så er det selvfølgelig sådan, at når vi en gang imellem sender folk ud af kredsen, så vil der være sagsbehandlinger, der tager lidt længere tid.

Hvordan bliver 2018?

- Jeg tror også, der vil være opgaver i 2018, der kræver, at Fyns Politi helhedsorienteret byder ind på den samlede opgaveløsning i dansk politi. Det er blevet mindre, og derfor har vi en forhåbning om, at vi i løbet af 2018 kommer længere ned i sagsstakken. Det er en daglig prioritering, hvor vi både i forhold til hastende karakter og opgavens indhold hele tiden ser på, hvad det vigtigste er her og nu.

I 2018 skal Fyns Politi fortsat hjælpe med at dække større begivenheder som VM i ishockey, Royal Run og folkemødet på Bornholm.