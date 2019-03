Rema 1000-kunde lurede tricktyve – nu er tre udlændinge anholdt

En 76-årig kvinde blev tirsdag eftermiddag ved 14.15-tiden narret af to tricktyve, der i Rema 1000 på Jernbanevej i Nørre Aaby lykkedes med at forvirre den ældre kvinde så meget, at de kunne snuppe hendes pung, uden hun lod mærke til det.

Det gjorde til gengæld en mandlig kunde i butikken, der undrede sig over, hvad optrinnet gik ud på. Han gik efterfølgende over til kvinden og spurgte hende, om hun stadig havde sin pung.

Det er helt fantastisk lækkert, at borgerne er årvågne og både kan melde og observere, så vi kan tage os af det efterfølgende Lars Thede, vagtchef, Fyns Politi

- Det mente hun nu, at hun havde, men hun fandt hurtigt ud af, at den var væk, siger Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Den mandlige kunde løb ud på butikkens parkeringsplads, hvor han kunne se de to mænd, der nu havde fået følgeskab af en tredje person, en kvinde. Sammen satte de sig ind i en bil og forlod parkeringspladsen.

- Han ser både bilen og nummerpladen og melder begge dele ind til os. Så vi lægger den i vores system til automatisk nummerpladegenkendelse, fortæller vagtchefen.

Anholdt

En time efter giver systemet resultat, da bilen bliver spottet ved Slagelse, hvor politiet kan standse den og anholde de tre personer.

Læs også Maskerede gerningsmænd truede 14-årig med kniv: Måtte aflevere iPhone og mountainbike

Der er tale om en 24-årig kvinde og to mænd på henholdsvis 46 og 50 år. Alle tre er fra Rumænien.

- De residerer nu på politigården i Odense, og vi forventer, de skal i grundlovsforhør senere på dagen. Hvornår ved vi ikke endnu, siger Lars Thede.

Vagtchefen kan ikke svare på, om de tre anholdte forbindes med andre forhold.

- Det må efterforskningen klarlægge, siger Lars Thede.

Ros til vågne borgere

Han er til gengæld ikke karrig, når det kommer til at dele roser ud til de borgere, der hele to gange hjalp politiet med at opklare forbrydelser i løbet af tirsdagen.

Læs også Fanget i butikken: Årvågen kunde slog alarm under væbnet røveri

Senere på aftenen slog en 17-årig dreng alarm, da en 38-årig mand var i gang med at begå et røveri i Kvickly på Dalumvej i det sydlige Odense. Gerningsmanden nåede ikke en gang at forlade butikken, før politiet havde anholdt ham.

- Det er skidegodt. Virkelig godt, og vi er meget glade. Det er helt fantastisk lækkert, at borgerne er årvågne og både kan melde og observere, så vi kan tage os af det efterfølgende. Stor ros herfra, siger vagtchef Lars Thede.