Ren nostalgi: MY-lokomotiverne er stjerner på skinner

Lyden af fiskekutter, vel at mærke en af de gamle trækuttere med en dansk BUKH-motor ombord, fornægter sig ikke, når MY 1101 står i tomgang på skinnerne. Når den begynder at bevæge sig, er det en helt anden snak. Så arbejder den hule lyd sig op i høje, hidsige drøn.

- Når man snakker med de gamle førere, så hører man, at det ikke var sjovt at sidde på sådan en hele natten. Det var det ikke. Du er altså baldret i hovedet, når du kommer frem, forklarer lokomotivfører Peter Jacobsen.

Foto: Morten Albek

Og han ved, hvad han taler om. Han fører museumstog for Danmarks Jernbanemuseum, ligesom han i sit daglige erhverv kører et ombygget MY-lokomotiv for et privat fragtfirma. I dagens anledning fører han MY-1101 fra Aarhus og til Odense. Med en række vogne fyldt med tog-nørder ombord.

- Specielt 1101 har jeg et godt forhold til. Den er sjov at køre med. Den er flot, ikke, og den er ført tilbage til det oprindelige. Lyden er noget helt specielt. Den lyder rigtig godt, og det ved jeg, at jeg ikke er alene om, smiler Peter Jacobsen.

Foto: Morten Albek

Det er han langt fra alene om. Når Danmarks Jernbanemuseum tilbyder ture med de gamle togsæt, er det især når MY-lokomotiverne er spændt for, der hurtigt bliver udsolgt.

- Her i morges da jeg skulle køre afsted, ja, der stod der et videokamera på klar på broen, to timer før jeg kørte. Så går folk sgu op i det. Og det er da dejligt, at der er nogen, der kan lide, hvad man laver. Så giver det jo mening, mener Peter Jacobsen og tørrer et par sveddråber bort.

- Der er varmt her i førerrummet. Der er ingen aircondition. Ingen komfort. Men det er også noget af det, jeg kan lide ved 1101. Den er ført tilbage til det originale, gentager lokomotivføreren.

MY-lokomotivet Diesel-lokomotiv udviklet i USA i 1939. DSB fik produceret 59 styk mellem 1954 og 1965. MY'erne afløste de danske damplokomotiver. Tophastighed: 133 kilometer i timen Tjenestevægt: 101,6 ton. Officielt taget ud af DSBs tjeneste i 2001, men har siden da blandt andet kørt med sneplove.

Foto: Morten Albek