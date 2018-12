Reparation af Langelandsbroen holder lang juleferie

Der bliver ikke arbejdet på Langelandsbroen mellem jul og nytår. Det skriver Vejdirektoratet torsdag morgen i en pressemeddelelse.

Dermed vil trafikken over broen, som i den seneste tid har været styret af et signalanlæg, for en stund vende tilbage til det normale.

Julepausen i arbejdet på broen varer i tre uger fra mandag den 17. december til mandag den 7. januar, hvor arbejdet forventes genoptages, hvis vejret tillader det.

I de tre uger vil der være normal trafik for alle trafikanter henover broen. Det er dog en stakket frist, for når arbejdet genoptaget igen i januar, så vender den midlertidige lysregulering også tilbage.

Det samlede arbejde, som blandt andet omfatter betonreparationer og beskyttelse af broens stålkonstruktioner, ventes at vare til slutningen af 2019.