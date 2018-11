Efter besparelser: "Respektøst" og "direkte frækt"

De planlagte besparelser på børn og unge i Odense Kommune blev som ventet tirsdag droppet.

Det skete efter, at alle - på nær Enhedslisten - i Børn- og Ungeudvalget valgte at stoppe forvaltningens planlagte sparekatalog.

I stedet blev der givet grønt lys for det forslag, som Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre stillede midt i sidste uge - også selv om ingenting endnu er hundrede procent konkret for politikerne, som kun har haft overskrifter at træffe beslutninger ud fra.

Men Betina Andersen, fællestillidsrepræsentant i Odense Kommune, og Mohammed Bibi, formand for Odense Skolelederforening, er ikke begejstret for politikernes beslutningsvillighed og kalder det "respektløst" og "direkte frækt".

- Jeg synes det er respektløs over for medarbejderne, der sidder og er dedikeret til deres arbejde og ved nøjagtig, hvad det er de laver, siger Betina Andersen, mens Mohammed Bibi undrer sig over, at forvaltningens arbejde er droppet:

- Det (arbejdet, red.) forkaster man fordi der er en mediestorm, og man peger på ledelse og administration for at skåne børnene. Jeg synes det er direkte frækt.

Stadig frygt for besparelser

Nogle af de droppede spareforslag var blandt andet kortere åbningstider i daginstitutionerne, tidligere skolestart og generelle besparelser på lærere og pædagoger.

Desuden droppede man også forslaget om at nedlægge klassetrin på skolerne i Lumby og Stige.

Alligevel er forældre og skolebestyrelsesformanden for Stige Skole skeptiske. De frygter, at skolerne stadig blive ramt af besparelser.

- I forhold til den beslutning, der er truffet i dag, er der rigtig mange ting, der er usikre, som vi stadig væk ikke ved, hvordan de rent faktisk bliver udmøntet, siger Steen Jakobsen, bestyrelsesformand på Stige Skole.

Det kommer til at gå ud over ...

Men hvem der skal spares væk, og hvilke opgaver der ikke længere skal løses, det vil politikerne ikke forholde sig til.

Hvem er det, det kommer til at gå ud over i administration og ledelse?

- Det kommer til at gå ud over nogle mennesker der få løn, svarer børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R), uden at kunne komme det nærmere.

Heller ikke borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kan komme det tættere:

- Det er for tidligt, at sætte konkret område og navn på.

