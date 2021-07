Restaurantbranchen mangler arbejdskraft: Unge bliver podere frem for opvaskere

Det er højsæson for de mange restauranter, der efter halvandet med en coronapandemi, har set frem til igen at kunne varte gæsterne op.

Alt er dog ikke fryd og gammen, selvom der ikke længere gælder krav om mundbind og afstand på restauranterne.

Men hvor det før var gæster, der manglede, er det nu på personalefronten, man er tyndt besat. Flere restauranter kæmper nemlig med at finde nok ansatte til at kunne holde dage, så meget som man ønsker.

En af dem, der kæmper med at finde arbejdskraft er Stine Mjaaland, som er indehaver af restauranten Vandkanten i Falsled. For hende er situationen så grel, at hun har indkaldt lokale restauratører i Faaborg-Midtfyn til et krisemøde mandag.

- Jeg havde ikke forudset, at jeg ville få brug for så mange hænder, og jeg havde ikke forudset, at det ville blive så svært at skaffe dem, siger hun om sin nuværende situation.

- Det er ikke, fordi jeg regner med at stå med 10 nye ansatte i morgen. Men jeg håber, at få to ting ud af mødet. Det første er, at jeg håber at lære noget af dem, som er mere erfarne end mig, og det andet er at finde ud af, om vi kan gå sammen på en måde, der kan gøre os mere attraktive som arbejdspladser, siger hun.