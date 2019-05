SF: Paradigmeskiftet resulterer i manglende arbejdskraft

I februar vedtog et flertal på Christiansborg det såkaldte paradigmeskifte. Det består af en række lovændringer, som har til formål at sende flere flygtninge hjem igen.

Flygtningene skal sendes tilbage til deres hjemland, når det er muligt.

Paradigmeskiftet bliver dog mødt med blandede meninger. For lige nu er der 8.700 ufaglærte flygtninge, som er på arbejdsmarkedet, og bliver de sendt hjem, kommer de til at mangle på det danske arbejdsmarked, som i forvejen mangler arbejdskraft.

- Mange af de flygtninge vi har arbejder jo. Og de kommer jo virkelig til at mangle, hvis de bliver sendt hjem. Folks børn og familier bliver jo virkelig i tvivl om, hvad det er, der skal ske. Det helt store problem ved det her paradigmeskifte er midlertidigheden - det giver virkelig en usikkerhed blandt flygtninge, siger Line Mørk, der er folketingskandidat for SF.

SF stemte ikke for paradigmeskiftet tilbage i februar.

Skal beskytte mennesker

“Midlertidigheden” betyder, at flygtninge kun skal være i landet midlertidigt. På samme fløj står Socialdemokratiet - de er dog moderat uenige med SF.

- Vi mener ikke, at vores asylsystem skal bruges på at indvandre til Danmark. Det skal bruges på at beskytte de mennesker, der har behov. Det betyder, at vi har brug for denne her midlertidighed, siger Alexander Grandt Petersen (S) til TV 2/Fyn.

Der er et krav om, at flygtninge skal arbejde og integrere sig, selvom de kun er i landet midlertidigt - men det kan være svært at finde et arbejde, hvis udsigten til at være i landet kun er begrænset. Det skaber og giver usikkerhed blandt flygtninge, mener Line Mørk fra SF.

- Selvom det skaber en usikkerhed, så har mange flygtninge alligevel et job. Mange der ikke har job, søger også et. Men det er heller ikke de bedste udsigter, de har. For de kender ikke deres egen fremtid i og med, at de på grund af paradigmeskiftet ikke ved, hvornår de bliver sendt hjem igen. Det er ikke det bedste udgangspunkt, siger Line Mørk (SF).

- De skal lade være med at holde sig tilbage. Der er en lovgivning som siger, at de skal uddanne sig og de skal arbejde. Den erfaring kan de i øvrigt også bruge, når de kommer hjem igen. Vi taler jo ikke om folk, der har været her i ti år. Vi taler om flygtninge, som har et beskyttelsesbehov, der er midlertidigt, og som naturligvis skal være med til at bygge deres eget land op igen, siger Alexander Grandt Petersen fra Socialdemokratiet.

