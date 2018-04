Revner i asfalten: Lillebæltsbro skal repareres nu

Fredag aften går Vejdirektoratet i gang med en hastereparation af asfalten i det spor på Den Ny Lillebæltsbro. Arbejdet vil tage op til tre uger.

Vejdirektoratet har konstateret revner i asfalten på Den Ny Lillebæltsbro i vejbanen i retning mod Jylland. For at undgå at forværre skaderne er det nødvendigt at reparere asfalten straks.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.



Samtidig skal reparationerne være afsluttet, inden den planlagte renovering af Den Gl. Lillebæltsbro starter i midten af maj, hvor denne bro vil blive spærret for trafik.

... også i weekenderne

Reparationsarbejdet starter derfor allerede fredag aften 20. april og forventes at vare to-tre uger, hvor der vil blive arbejdet på broen hele døgnet - også i weekender og på helligdage.

Asfaltreparationen betyder, at nødspor og den tunge vognbane i retning mod Jylland vil være spærret hele døgnet fra fredag 20. april og fremefter, indtil arbejdet er afsluttet.

Der vil desuden i en kort periode kun være én vognbane farbar over broen i retning mod Jylland om aftenen og natten.

