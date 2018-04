Revner i Lillebæltsbroen: Arbejdet starter hurtigst muligt

Der er begyndende revner i Lillebæltsbroen, og de skal udbedres med det samme. Arbejdet starter fredag lige efter myldretrafikken.

Fredag starter vejarbejdet på Lillebæltsbroen, og det fortsætter i to til tre uger.

Vejdirektoratet har konstateret revner i asfalten på broen i vejbanen i retning mod Jylland. For at undgå at forværre skaderne er det nødvendigt at reparere asfalten straks.

Der er blevet holdt øje med nogle begyndende revner i broen i løbet af det seneste halve års tid. Revnerne har udviklet sig, så der bliver nødt til at blive grebet ind.

Starter hurtigst muligt

- Vi begynder på arbejdet, så hurtigt vi kan. Lige så snart, myldretrafikken er overstået fredag, så sætter vi i gang, fortæller projektleder hos Vejdirektoratet, Peter Holt, til TV 2/Fyn.

I pressemeddelelsen, der blev sendt ud for et par dage siden, stod der, at vejarbejdet først skulle starte klokken otte om aftenen. Men ifølge Peter Holt starter arbejdet højst sandsynligt allerede klokken halv syv.

Reparationsarbejdet forventes at vare omkring to til tre uger, hvor der vil blive arbejdet på broen hele døgnet, også i weekender og på helligdage.

Reparationerne skal være afsluttet, inden den planlagte renovering af den gamle Lillebæltsbro starter i midten af maj.

Asfaltreparationen betyder, at nødspor og en vognbane i retning mod Jylland vil være spærret hele døgnet fra fredag den 20. april og fremefter, indtil arbejdet er afsluttet.

Der vil desuden i en kort periode kun være én vognbane farbar over broen i retning mod Jylland om aftenen og natten.