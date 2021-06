47 krigsveteraner cykler sig til fornyet livsglæde: - Det er meget rørende, siger soldaten Jon

For ham, som skadet soldaterveteran, har cykelløbet en helt særlig betydning.

- Jeg har i mange år været meget isoleret. Og at gå fra at ligge på en sofa i to år og ikke rigtig komme videre, til at stå med 46 veteraner og cykle igennem Danmark. Det er en kæmpe stor udvikling for mig, siger han.

- Det gør noget for en, når man begynder at mærke, at man stadig godt kan nogle ting. Stille og roligt begynder jeg at komme ud af de gamle vaner og ind i nogle nye.

Minister: Noget helt særligt

På søndagens etape til Svendborg kørte den fynskvalgte forsvarsminister, Trine Bramsen, med på noget af ruten. Hun var fuld af rosende ord over for de deltagende veteraner, som alle har været i krig for Danmark.