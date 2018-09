Rift om 43.000 billetter til Ed Sheeran: Sådan får du fat i dem

Den britiske megastjerne Ed Sheeran, der står bag hits som “Thinking Out Loud” og “Shape of You”, giver koncert i Odense næste sommer.

Torsdag klokken 11 bliver billetterne sat til salg, og den populære sangers koncerter bliver ofte udsolgt i løbet af få minutter.

43.000 billetter skal fordeles blandt håbefulde Ed Sheeran-fans til den største koncert i Tusindårsskoven i Odense nogensinde.

Syv gode råd

Ticketmaster, der udbyder billetterne, giver herunder nogle tips til, hvordan du kan få fingrene i billetterne, inden der - formentlig - bliver meldt udsolgt.

1. Opret en profil på ticketmaster.dk

Hvis du ikke i forvejen har en profil, er det en god idé at gøre det i god tid, så du ikke risikerer at miste dine billetter, fordi du skal bruge tid på at oprette dig.

2. Log ind på din profil

Log ind på din profil, og find arrangementet frem i god tid, så du ikke skal spilde tid på det, efter salget er begyndt, men kommer direkte i kø.

3. Hav kun én browser eller ét browservindue åbent

Det er ingen fordel at åbne flere browsere eller browservinduer, og du risikerer at blive smidt ud af køen.

4. Opdatér din browser

Sørg for, at din internetbrowser er opdateret i forhold til eksempelvis Java, samt at du bruger den seneste udgave af selve browseren.

5. Lad være med at trykke refresh eller opdatér

Hvis du kommer igennem til selve køen til billetsalget, skal du lade være med at refreshe eller opdatere dit browservindue, da du kan miste din plads i køen.

6. Hav dit betalingskort klar, før salget starter

Vær desuden omhyggelig med indtastning af dine kreditkortoplysninger, og sørg for at beskytte disse oplysninger.

7. Du har ti minutter til at gennemføre købet

Hvis du er i gang med en ordre og ikke når at gennemføre den inden for ti minutter, vil dine billetter blive frigivet til andre.

Divide-turné

Ticketmaster oplyser desuden, at håbefulde Ed Sheeran-fans kan risikere at få beskeden: “Ingen ledige billetter for tiden”.

Denne besked betyder ikke, at arrangementet er udsolgt, men at de udbudte billetter enten er solgt eller på hold. At en billet er på hold betyder, at kunder stadig er i gang med at gennemføre ordren, da man har ti minutter til at betale for billetterne. Nogle af disse billetter vil falde tilbage og kan købes af nye kunder, oplyser Tickermaster.

Koncerten i Odense er en del af Ed Sheerans store Divide-turné, hvor han blandt andet besøger Frankrig, Portugal, Rusland og Finland.

Hans debutalbum fra 2011 er blevet solgt i flere end ti millioner eksemplarer. Opfølgeren fra 2014 er blevet solgt i flere end 16 millioner eksemplarer verden over. I 2017 var han den mest streamede kunstner i verden.