Fantastiske Fællesskaber: Rift om de sidste pladser til finalen i Bagenkop

Fællesskabet bliver til at tage og føle på, når finalister og andet godtfolk fra hele Fyn finder vej til det sydligste Langeland. For ikke blot er der fem fantastiske fællesskaber til stede. Finalen har også fået solid opbakning fra resten af Fyn.

Mere end 6000 fynboere har været inde og stemme, og mere end 400 mennesker har lige nu booket plads i hallen i Bagenkop torsdag den 21. november. Sammen skal de fejre fællesskabet og al den energi og glæde, som fællesskaber giver. Og så skal de selvfølgelig have noget at spise, så de er klar til kåringen af vinderen omkring klokken 19.30.

Læs om de fem finalister her:

Uden mad og drikke...

Når 400 mennesker er draget på tur helt til Bagenkop for at komme til finale, så fortjener de et hæderligt måltid mad. Så det skal de få. Forberedelserne har været i gang i dagevis. Der skal nemlig serveres de lokale egnsretter: Fiskefilet på rugbrød med syltede agurker, ristede løg og remoulade og æbleskiver.

Der bliver ikke sprunget over, hvor gærdet er lavest med fiskefilet fra frost. Næh nej. Onsdag morgen er omkring 35 kilo fisk hevet op på havnen i Bagenkop, og hele onsdag og torsdag transformeres de til 7-800 fiskefileter i cafeteriaet i hallen i Bagenkop.

1000 hjemmelavede æbleskiver

Selvom det lige nu er sæson for frosne æbleskiver, som ligger i stakkevis i enhver køledisk med respekt for sig selv, så bliver der selvfølgelig serveret hjemmelavede æbleskiver torsdag aften.

Omkring 1000 æbleskiver regner Ivan Nielsen med, at de hårdarbejdende køkkenfolk skal stege. Opskriften er godt gennemprøvet. Den er blevet brugt de seneste 60 år til den årlige havnefest i Bagenkop.

- Vi bliver ikke stressede. Vi er da spændte, og selvfølgelig har vi travlt, men vi er klar torsdag klokken 17, siger Ivan Nielsen.

Det er ikke hvis, men hvornår

Alle mand er på dæk i Bagenkop for gøre klar til finalen. Foreningen "Bagenkop - altid i bevægelse" med Ivan Nielsen i spidsen har knoklet i dagevis for at blive klar.

Det er ikke svært at få sydlangelænderne til at rende ekstra stærkt. Der er en god grund til at foreningen "Bagenkop - altid i bevægelse" sidste år løb af med dels en sejr på Fyn og en andenplads i den landsdækkende konkurrence.

I Bagenkop er de nemlig skarpslebne til at få ting til at ske. Som Ivan Nielsen siger: " Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi kan, men om hvornår vi kan".

Fedt at være finalist

De fem finalister har haft travlt i den forløbne måned. Dels har de kæmpet bravt for at samle sms stemmer, og dels er de blevet stillet en udfordring: Under finalen skal de vise for de andre finalister, hvad de kan i deres særlige fællesskab. Og ikke nok med det - de skal også inddrage de øvrige finalister og gæster, så de selv kan prøve en aktivitet.

For nogen af finalisterne er det oplagt. De to idrætsfællesskaber, Polymeren fra Årslev og Aulby Kultur- og Idrætsforening, trækker i træningstøjet og rigger an til diverse gymnastiske øvelser.

Spejdergruppen Polarstjernen har også mange gode spejdertricks, som de kan lære fra sig.

Så langt så godt. Men hvad med foreningen Korinth Kro, hvor de restaurerer den 200 år gamle kro? Eller De Gule Hjælpere i Tommerup, der bekæmper madspild og hjælper udsatte familier?

Et er sikkert: de har alle fundet på noget, og de er alle spændte på og klar til finalen. Men uanset om de vinder eller ej, så har de haft en forrygende måned som finalister.

- Det har været helt vildt. Vi har fået så mange nye følgere på facebook og instagram og mange henvendelser fra folk, der gerne vil være frivillige, siger Anne Bejlegaard LIst fra Foreningen Polymer