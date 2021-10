Bjarne Riis genforener sit stjernehold på Fyn

- Jeg taler på hele flokkens vegne, når jeg siger, at vi glæder os til at møde de danske cykelfans og forhåbentlig give dem en rigtig fed og sjov aften.

- Personligt glæder jeg mig virkelig til at se gutterne igen. Jeg har mødt flere af dem ved forskellige lejligheder, men det er første gang, at vi alle sammen mødes på den her måde og får lejlighed til at tale om vores tid sammen på holdet, siger Bjarne Riis i en pressemeddelelse.

Bag kameraet

En aften i selskab med de fire tidligere Team Saxo Bank-ryttere og holdejer vil handle om alt det, som kameraerne ikke så og fangede. Om venskaber og fjendskaber og de mange sjove, skøre og tankevækkende anekdoter fra holdbussen, fra træningslejre og løbshoteller. Fra undervejs i løbene, fra mandskabets største øjeblikke til de største nedture kulminerende med de fire rytteres fælles afsked med Bjarne Riis og "danskerholdet", da de i samlet flok valgte at fortsætte karrieren på et nyt, luxembourgsk mandskab.

Sportsjournalist Dennis Ritter fra TV 2 guider publikum igennem aftenens foredrag, hvor billeder og tv-klip bliver fulgt op med de fem hovedpersoners førstehånds røverhistorier og erindringer fra dengang.

Det tidligere "Verdens bedste cyklehold' inviterer også til foredrag i Aalborg, Aarhus, Herning og København.