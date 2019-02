Rikke Bekker ny chefredaktør på Fyns Amts Avis

TV 2/Fyns udviklings- og redaktionschef, Rikke Bekker, har fået jobbet som ny chefredaktør på Fyns Amts Avis.

Hun ser frem til at stå i spidsen for det sydfynske mediehus, der har eksisteret siden 1863.

- Det er en sindssyg vigtig avis, som er i en vigtig omstillingstid. Jeg lever selv og trækker vejret her i området, som derfor jo er det bedste og vigtigste område for mig. Derfor er vigtig, at vi har en stærk lokalavis her, som følger med tiden, og som hjælper folk med at fortælle dem om alle de ting, der sker her, siger Rikke Bekker til Fyns Amts Avis.

Direktør: Rikke Bekker er bragende dygtig

Esben Seerup, der er direktør på TV 2/Fyn, glæder sig på Rikke Bekkers vegne over jobskiftet.

- Af alle kandidater i hele verden kunne der ganske enkelt ikke vælges en bedre, ny kaptajn til det stolte, stærke, sydfynske mediehus. Som vi alle ved her på TV 2/Fyn, er Rikke Bekker en bragende dygtig, visionær og professionel medieleder. Med en fast base i sine egne, ordentlige værdier, menneskeligt og journalistisk, siger Esben Seerup.

- Da Rikke i den grad er klar til næste trin i sin karriere, smiler jeg derfor med det ene øje. Og græder selvklart med det andet. For udnævnelsen betyder jo, at TV 2/Fyn i løbet af foråret må sige farvel til en energisk, kreativ, flittig, engageret og humørfyldt chef, der altid kun kigger fremad, fortsætter direktøren.

46-årige Rikke Bekker overtager jobbet fra Carsten Olsen, der stoppede i december som chefredaktør efter to år på posten.

Rikke Bekker, der bor i Åbyskov, har tidligere været redaktør og redaktionschef på Fyns Amts Avis. I 2013 skiftede hun til TV 2/Fyn, hvor hun har været redaktionschef siden.