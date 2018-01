Rikke Hahn vil i form med Royal Run-løbeklub

De 17 fynske Royal Run-løbeklubber giver gode muligheder for at komme i gang med løbetræning frem mod Royal Run den 21. maj.

Når Kronprinsen til foråret besøger Odense i forbindelse med sin fødselsdag, inviterer han til fællesløb på enten en mil (1,609 kilometer) eller ti kilometer.

I den forbindelse har projektet 'Bevæg dig livet' og TV 2/Fyn etableret 17 løbeklubber på hele Fyn.

Én af løbeklubberne på Fyn er Tved G&I, der ligger nord for Svendborg. Klubben har fællestræning hver onsdag klokken 18.00, og træner både erfarne løbere og nybegyndere frem mod Royal Run, der finder sted den 21. maj i Kongens Have i Odense.

47-årige Rikke Hahn fra Svendborg er en af løberne i Tved G&I. Hun har løbet i en længere periode som ung, men så druknede det i børn og job. I mange år har hun slet ikke løbet, men nu skal det være.

- Det er den perfekte alder at gå i gang igen med løb og yoga. Jeg har længe gerne ville i gang, og nu er der endelig en anledning med Royal Run, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Mandag aften så Rikke Hahn de regionale nyheder, hvor der var et indslag om Royal Runs løbeklubber. Det blev startskuddet til at genoptage løbesporten.

- Så gik jeg ind på hjemmesiden og tænkte: "Nu er det nu", siger Rikke Hahn, der til daglig arbejder som erhvervspsykolog.

De fynske Royal Run-løbeklubber har opstart i januar og februar, og der er stadig mulighed for tilmelding. Du kan læse mere om de forskellige løbeklubber her.

Rikke Hahn har før prøvet at starte op på egen hånd, men røg ind i skader, fordi hun pressede sig selv for hårdt. Derfor passer det hende rigtigt godt at skulle løbe i en løbeklub nu.

- Her kommer det dels til at foregå i det rigtige tempo, og dels kan jeg være sammen med jævnbyrdige på mit niveau. Så slipper jeg for, at de tænker; ”Se, der kommer hende den gamle, hvor pinlig er hun lige?”, siger hun.

Deltagerne til Royal Run-løbet den 21. maj har to og en halv time til at gennemføre ti-kilometerdistancen, og det er mere tid, end hvad der normalt er til at nå i mål på lignende distancer. Og netop tidsgrænsen gjorde Rikke Hahn mere rolig.

- Det ved jeg, at jeg helt sikkert kan. Og jeg skal nok komme i løbeform. Jeg har jo helt frem til maj, siger Rikke Hahn.

Til selve løbsfesten i Odense er der allerede knap 3.800 tilmeldte foruden tilskuere, der kommer for at se løbet og fejre Kronpris Frederik. Du kan tilmelde dig her.