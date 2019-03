Spareforslag droppet: Rikke og kollegerne beholder betalt frokostpause

Når pædagog Rikke Kragelund spiser sin frokost med kollegaerne i Børnehuset Stærekassen, får hun løn i frokostpausen. Men politikere i Odense Kommune foreslog i forrige uge at fratage medarbejdere i kommunen den betalte frokostpause for at spare penge.

Odense Kommune skal finde besparelser på mere end 200 millioner kroner årligt for at sikre velfærden for det stigende antal børn og ældre i kommunen. I forrige uge blev det, efter et økonomiudvalgsmøde, foreslået at finde en del af de besparelser ved at fjerne den betalte frokostpause for kommunens ansatte. Men nu er det spareforslag taget af bordet igen.

De kommunalt ansatte kan derfor fortsat få løn, mens de holder frokostpause. Og det er vigtigt, fortæller Rikke Kragelund.

- Det er vigtigt, fordi det skaber en sikkerhed for både personale og børn. Hvis vi selv skulle betale vores pause, så var vi jo sådan set frit stillet til at forlade matriklen. Og det er vi jo ikke nu. Nu er vi jo til rådighed, hvis der skulle ske noget med børnene. Så kan vi gå fra vores pause.

Fællestillidsrepræsentant: Skal holde tingene adskilt

Det er ikke blot i Børnehuset Stærekassen, der kan være behov for at udføre opgaver i frokostpausen. Vigtigheden af den betalte frokostpause gælder for samtlige ansatte i kommunen, forklarer Betina Andersen, der er fællestillidsrepræsentant for ansatte i Odense Kommune.

- Det er vigtigt, fordi der er nogle opgaver, der skal løses. Vi kan ikke bare gå en halv time midt på dagen og så sige "nå, men vi ses om en halv time". For der er opgaver, der kommer og går, og vi kan ikke vide, hvornår de kommer.

Betina Andersen mener, at politikerne skal holde tingene adskilt.

- Den betalte frokostpause, det er en del af partssamarbejdet. Politikerne må kigge på de vilkår og rammer, der nu engang er i Odense Kommune, når de skal lave de her omprioriteringer, siger hun.

Uvist hvor der skal spares

Dermed går kommunens frokostordninger fri, men det er endnu ikke besluttet, hvor pengene så skal spares henne.

Det siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Det har vi ikke sat område på endnu. Det er en ret stor øvelse, der skal til, for at vi kan sikre velfærden, når der kommer flere børn og ældre. Vi vil godt forberedes ordentligt. Det har vi bedt den kommunale forvaltning om at forberede - både økonomiudvalg og byråd - så vi kan få nogle gode drøftelser, og vi kan få taget den rette beslutning