Rikke slukkede skovbrande i Sverige: - Jeg vil med glæde gøre det igen

Danske brandfolk har den seneste tid hjulpet til med at slukke de svenske skovbrande. En af dem er 21-årige Rikke Hundtofte Hansen, der kom tilbage igen sent søndag aften.

Mandag eftermiddag er 21-årige Rikke Hundtofte Hansen tilbage på brandstationen i Odense. Efter en fem dage lang indsats mod Sveriges skovbrande kom hun sent søndag aften hjem til Danmark.

Den seneste tids skovbrande i Sverige har været så voldsomme, at flere hold danske brandfolk har været tilkaldt for at hjælpe med at tæmme ilden.

Rikke Hundtofte Hansen er en af de to fynboer, der pakkede tasken for tirsdag den 31. juli at tage afsted som forstærkning til Sverige.

Læs også Mads og Rikke skal slukke svenske skovbrande: - Hvis der skete noget i Danmark, ville de også hjælpe os

Det var en stor oplevelse for Rikke Hundtofte Hansen at hjælpe til i Sverige. Foruden en masse praktisk erfaring rejser hun også hjem med flere nye bekendtskaber og venner. Her ses hun med fynske Mads Bondo Nielsen, som hun kender fra Odense Brandvæsen. Foto: Privatfoto

- Vi fik en melding om, at der var behov for os, og jeg vil gerne hjælpe, hvor jeg kan, fortæller den unge brandmand.

Voldsomme brande

Skovbrandene i Sverige bliver kaldt de værste i nyere tid. I flere uger har ilden spredt og formeret sig så kraftigt, at Sveriges myndigheder har fået hjælp fra blandt andre Danmark, Polen og Frankrig.

I knap et år har Rikke Hundtofte Hansen været frivillig brandmand i Odense Brandvæsen, mens hun venter på at kunne søge optagelse ved politiet.

Turen til Sverige har været en oplevelse, der ikke nemt sammenlignes med noget andet.

- Jeg har aldrig før været med til en international indsats. Det er en erfaring, jeg tager med hjem. Det har været en kæmpe oplevelse, og jeg vil med glæde gøre det igen.

Det forventes, at den danske forstærkning med både brandfolk og materiel er tilbage i Danmark den 12. august.

Læs også Fynske brandfolk i Sverige: Noget uventet kom bag på dem