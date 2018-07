Rikkes første gang: Der er meget mere, end man lige tror

Der er fyldt i de fynske havne. Både og besøgende overnatter som aldrig før, og det er noget helt nyt for nogle af de besøgende.

Hvor skal vi sove i nat? Svaret er Ærøskøbing på Ærø, hvis man spørger de to søskende, der holder til på båden havnen.

De er nogle af dem, der har fået væksten af overnatninger til at stige i de fynske havne.

Fyn står nemlig for en tredjedel af væksten i hele landet, når det kommer til overnatninger i danske havne. På et år er det gået til 71.555 til 101.635 overnatninger, svarende til en stigning på 42 procent

Line Kristensen viser rundt på båden, hvor det godt kan være vanskeligt at få plads til familien på fem.

- Det handler om at få pakket tingene rigtigt, og få lavet fast plads til tingene. Og det er noget, der skal planlægges, siger Line Kristensen.

Læs også Alt udsolgt: Smil op over begge ører hos sydfynske hoteller

Den første gang

Familien er ankommet med båden fra Egå, men Rikke kommer selv fra København. Og det med at være havneturist er noget helt særligt, for det har hun nemlig aldrig prøvet før. Det er hendes første gang.

- Det er virkelig over forventning. Jeg synes det er så smukt. Der er så mange forskellige slags både og så mange søde og rare mennesker. Det med alle de små øer er så smukt. Man kommer ud og prøver noget andet. Det er den friske luft og de sjove bølger. Og så ser man familien de få gange, man ellers ser dem om året, siger Rikke Nielsen.

Årsag til stigningen

Hans Søby, der er næstformand i Flid, mener også at den fantastiske sommer har bidraget til stigningen.

- Det gode vejr gør, at mange dropper charterferien. Vi har jo mange intime og lækre steder på Fyn og lærke ø-havne. Vi skal blive bedre til at bestille godt vejr, ej vi skal blive bedre til god service og forstå, at de der kommer er gæster. God sommer og god service gør, at turisme kommer til at vokse.

-Vi har savnet det gode vejr - og det gode vejr har gjort forskellen. Det giver troen tilbage på at Danmark er et sejlerland og vi får bådene i vandet.

Men det er ikke kun det gode vejr der ifølge Line Kristensen har bidraget til et stigende antal besøgende.

- Der er så mange, der tænker at Danmark er kedelig. Men der er meget mere end man lige tror! Det bliver lidt undervurderet. Det er så smukt og hyggeligt, siger hun.

Og flere besøgende betyder noget for pengepungen.

Læs også Arbejdet med ny Ærø-færge sat i gang

Besøg fra udlandet

Omkring 70 procent af de besøgende i Ærøskøbing er tyskere. Men svensker og nordmænd eller heller ikke et sjældent syn i havnen, mener næstformanden for lystbådehavnen FLID.

- Her på Sydfyn har vi et øhav i verdensklasse. Vi har mange tyske gæster her på Sydfyn. Og man er på Ærø på en time, hvis man sejler hurtigt, siger Hans Søby.

På Sydfyn kommer særligt tyskere og svenskere. Men det gør ingen forskel fra at lære sit eget land bedre at kende.

- Det er noget andet end charterferier i Spanien. Det er ikke noget, man gør i vores omgangskreds. Det er lidt sjovt at se Danmark fra et helt andet perspektiv. Det er faktisk et ret stort land, når man tænker over det og kommer ud at sejle, siger Rikke Nielsen.

Og de to søskende regner med at ferien byder på havnerundfart igen næste år.

- Det kan være at vi kommer til Ærø igen næste år. Det er dejligt. Jeg glæder mig til at se det, siger Rikke Nielsen.