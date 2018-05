Forældre fravælger indflydelse på børns skolegang

Interessen for at deltage i valgene til de fynske skolebestyrelser kan ligge på et lille sted. Det viser en rundspørge, som TV 2/Fyn har lavet på de fynske folkeskoler.

I disse dage beslutter forældrene på landets folkeskoler, hvem der skal sidde i skolebestyrelsen de næste fire år.

Men flere steder har det været op ad bakke at få de fynske forældre til at stille op til skolebetyrelsesvalgene, og få dem til at møde op til opstillingsmøderne.

Den sparsomme interesse for at deltage i valget ærgrer Per Helding Madsen, der er skoleleder på Vissenbjerg Skole.

- Der er immervæk temmelig meget magt i en skolebestyrelse. Det er skolebestyrelsen, der sætter principperne for de rammer, som vi som skoleledere skal agere i, så det er en kæmpe mulighed for at komme ind og forbedre den skole, man har børn på, siger Per Helding Madsen til TV 2/Fyn.

Få skoler har kampvalg

TV 2/Fyn har spurgt skolelederne på de 99 fynske folkeskoler, om der er freds- eller kampvalg til skolebestyrelserne. 86 af skolerne har svaret.

Der er immervæk temmelig meget magt i en skolebestyrelse. Per Helding Madsen, skoleleder på Vissenbjerg Skole

Tallene viser, at der på langt de fleste skoler er fredsvalg, mens kun få skoler har kampvalg.

På 77 fynske skoler er der fredsvalg - det vil sige, at der ikke har været flere personer, der var interesseret i at blive valgt til skolebestyrelsen, end de der skal bruges.

På seks skoler er der kampvalg om pladserne i skolebestyrelsen.

På tre skoler er det endnu ikke afklaret, om der bliver kamp om pladserne i skolebestyrelsen.

00:36 Eleverne på Vissenbjerg Skole forklarer, hvad en skolebestyrelse laver. Video: Sune Jørgensen / Pernille Gram Luk video

Forældre mangler tid og forståelse

Michael Kaznelson er skolebestyrelsesformand på Vissenbjerg Skole. Han ser gerne, at flere forældre tager mere aktivt del i deres børns hverdag, og ærgrer sig over, at det er svært at få forældrene til at stille op.

- Det vidner om, at der måske er en manglende forståelse for vigtigheden af skolebestyrelsen i den daglige drift af skolen. Det er jo der, hvor vi som forældre har mulighed for at præge rammerne for den skole, vores børn går i.

Flere af de forældre som vi mødte i skolegården på Vissenbjerg Skole mener, at det er svært at få tid til at gå ind i arbejdet med skolebestyrelsen.

- Jeg tror, at det handler om, at man har en presset hverdag. Det at hive tid ud til også at skulle tage til møder, det kan jeg ikke lige finde i hverdagen, forklarer Jeanett Øder, der er mor til Victoria og Alexander.

- Det er svært at få tid til at engagere sig, selvom man burde stille op til det, da det er i ens børns interesse, at man deltager, siger Thomas Plougheld, der er far til Christian.

Læs også Ny friskole i Odense skal være uden prøver og karakterer

00:27 Michael Kaznelson er skolebestyrelsesformand på Vissenbjerg Skole. Han ser gerne, at flere forældre tager mere aktivt del i deres børns hverdag. Luk video

Fælles udfordring

På Vissenbjerg Skole ender det alligevel med kampvalg. I sidste øjeblik meldte der sig en person mere, end der er brug for til skolebestyrelsen og det betyder, at der alligevel bliver kampvalg. Skolelederen på skolen, Per Helding Madsen, mener, at den lille interesse for valget er et problem.

- Vi har en kæmpe udfordring. Vi har en kæmpe fælles udfordring. Den enkelte skole kan ikke stå med det. Den enkelte bestyrelse kan ikke stå med det. Vi må rykke sammen i kommunen og lave noget fokus på det, så vi kan få noget PR omkring vigtigheden af det, siger Per Helding Madsen, der er skoleleder på Vissenbjerg Skole.

Læs også Tingkærskolen regner sig til toppen: Gik fra bunden til Fyns bedste