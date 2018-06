Fyn risikerer at miste 423 millioner kroner: - Det vil gå ud over velfærden

Det vil gå ud over kernevelfærden i de fynske kommuner, hvis regeringen står fast på at fjerne et særlige finansieringstilskud.

Det kan være udsigt til store besparelser i de fynske kommuner, hvis regeringen kommer igennem med sine planer om at fjerne finansieringstilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om den kommende økonomiaftale med kommunerne for 2019.

Finansieringstilskud i 2018 til de fynske kommuner Middelfart: 10 millioner kroner

Assens: 38 millioner kroner

Faaborg-Midtfyn: 48 millioner kroner

Kerteminde: 22 millioner kroner

Nyborg: 30 millioner kroner

Odense: 186 millioner kroner

Svendborg: 44 millioner kroner

Nordfyn: 27 millioner kroner

Langeland: 12 millioner kroner

Ærø: 6 millioner kroner

I 2018 modtog de ti fynske kommuner omkring 430 millioner kroner, og hvis de penge falder bort i 2019, vil det få alvorlige konsekvenser for velfærden.

Odense Kommune står til at miste 186 millioner kroner.

- Der bliver pres på de offentlige udgifter på ældreområdet de kommende år. Det drejer sig om 1,4 milliarder kroner ekstra på landsplan. Regeringen lukker øjnene for de udfordringer, vi står overfor, siger Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- For Odense Kommune er 186 millioner rigtig mangle penge. Hvis vi sætter et årsværk til en halv million svarer det til 350 medarbejdere, siger Odense-borgmesteren.

Brug af kassen

Finansminister Kristian Jensen (V) har opfordret kommunerne til at bruge af kassebeholdningen, hvis de kommer til at mange penge, hvis finansieringstilskuddet bortfalder.

- Vi kan se, at en række kommuner rent faktisk har øget deres likviditet ganske meget. Det er klart, at hvis man ser på den samlede likviditetsudvikling fra 2013 til nu, så er det milliarder, der ligger ekstra i kommunekasserne. Og der er jo ingen grund til, at vi udsteder statsobligationer og betaler renter for lægge pengene ned i kommunekasserne, siger Kristian Jensen til portalen NB Økonomi.

Det argument preller dog af på ministerens partifælle, Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, som står til at miste 38 millioner kroner.

- Mange kommuner har fået flere penge i kasen, fordi risikoprofilen er blevet større efter de senere års reformer på arbejdsmarkedet. For eksempel mister kommunerne refusionspenge fra staten, når der kommer flere arbejdsløse. Desuden kommer borgerne tidligere og tidligere hjem fra sygehusene, og det kræver mere og mere hjælp hjemme i kommunerne. Vi har været nødt til at øge kassebeholdningerne for at have en buffer, fordi det kører op og ned, siger Søren Steen Andersen.

KL's bestyrelse var indkaldt ekstraordinært onsdag formiddag for at drøfte situationen, og alt tyder på, at marathonforhandlingerne fortsætter i nat, skriver NB-Økonomi.