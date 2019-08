Vildt vejr i vente: Risiko for både hedebølge, torden og skybrud

Hvis du kunne lide mandagsvejret, vil du med al sandsynlighed også holde af tirsdagens vejr. For det bliver mere af det samme, dog tilsat en risiko for lidt mere ekstreme udgaver med både skybrud, torden og hedebølge.

- Det bliver en varm morgen med temperaturer på 17-19 grader fra morgenstunden. Det er altså rigtig pænt for sådan en sen augustmorgen, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Samtidig er det stort set vindstille, og derfor får temperaturen gode muligheder for at kravle godt deropad i løbet af tirsdagen. Faktisk kan vi ende med op mod 28 grader.

- Så vi får i hvert fald en meteorologisk sommerdag mere, siger vejrværten.

Risiko for skybrud

DMI advarer dog også om, at vejret meget pludseligt kan slå om, og de har derfor meget tidligt på morgenen udsendt et varsel om risiko for tordenbyger og lokale skybrud over det meste af landet. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

I den anden ende af sommervejrsskalaen har de også varslet risiko for hedebølge i de kommende tre dage, hvor der kan forventes 28 grader eller mere. På Fyn forventes det at ramme den vestlige og nordlige del af øen.

Ifølge TV 2 Vejrets prognoser skal vi glæde os over varmen tirsdag og onsdag, for allerede torsdag falder temperaturen til 21-22 grader.

- Faktisk allerede onsdag kan der dukke tordenbyger op, og så bliver det også langsomt mere blæsende, siger Lone Seir.