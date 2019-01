DMI advarer: Risiko for isslag og snefygning på hele Fyn

Islag dannes, når vand på overfladen bliver kølet af og fryser til is. Vandet ligger altså på overfladen før det fryser til is.

Vandet kan komme mange steder fra. Det kan have været regnvejr lige før temperaturen falder, det kan være hvid nedbør, der er smeltet, og derefter fryser til igen, eller det kan være et sprunget vandrør, der står og pibler vand op på overfladen i koldt vejr.

Det eneste der kræves for at islag kan dannes er altså vand på overfladen og overfladetemperaturer, der falder til under 0 grader.

Kilde: DMI