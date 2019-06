Våd fredag: Risiko for lokale skybrud og torden

DMI varsler tordenbyger og lokale skybrud fredag aften. Det er især på Sydfyn, i Nyborg, Kerteminde og Odense, der er risiko for store regnmængder. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time.

Søg ly

Vær især opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan blive oversvømmet. Kør derfor ikke ud i vand, hvor det ikke er til at vurdere dybden, og tilpas kørselshastigheden i forhold til sigtbarheden.

DMI råder til at søge ly indendørs for tordenvejret eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Gå Ikke under træer, da lynet kan slå ned her.

Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som for eksempel fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.