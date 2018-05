Risiko for skybrud og torden på Fyn

Der er risiko for, at der kan falde store mængder regn over det fynske område mandag.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, varsler risiko for skybrud på Fyn. Der er ifølge DMI risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter. Varslet gælder mandag morgen og formiddag. Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter samt nedsat sigtbarhed. Sol og torden til fynboerne Foruden Fyn gælder varslet Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Lejre, Billund, Odder, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Vestjylland, Køge, Fredericia, Vejle, Favrskov, Herning, Ikast-Brande og Viborg. Selv om starten af dagen kan ende i regnvejr nogle steder, kan de fleste formentlig se frem til en solrig dag. Ifølge DMI byder mandagen på nogen sol - dog perioder skyet med byger, som kan være med torden. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 24 grader, ved kysterne lidt køligere. Svag til jævn vind fra nordøst og øst. Mandag aften mere skyet med regn- eller tordenbyger af og til. Læs også Usædvanligt skybrud ramte lokalt på Fyn DMI varsel om skybrud, torden og vindstød. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/xCR5GbCq5s — DMI (@dmidk) May 28, 2018 Gode råd Luk vinduer og døre.

Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen. Luk ventilationshuller i ydervæggene.

Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem. Ventilation er dog vigtig for et sundt indeklima, så lukningen skal fjernes, så snart truslen fra regnen er væk. Tjek afløb og tagrender.

Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet. Fjern indbo fra kældergulvet.

Flyt de ting fra kælderen, som er mindst modstandsdygtig for vand. Tjek terrænet ved dit hus.

Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet. Hav sandsække parat.

Du kan stoppe meget vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække på de utætte steder. Begræns opstigende kloakvand.

Har du ikke fået monteret højvandslukke, kan du stadig begrænse opstigende kloakvand. Læg et stort stykke plast ovenpå gulvafløbet og læg sandsække ovenpå. Hav en automatisk pumpe i huset.

Kilde: Bolius