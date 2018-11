Pas på: Risiko for tæt tåge

Hvis du skal ud lørdag aften eller natten til søndag, så skal du være opmærskom på risiko for tåge og rimtåge.

DMI vurderer lørdag aften, at Fyn kan blive dækket af tykt lag tåge. Det er også risiko for, at tågen slår over i rimtåge.

Ifølge DMI betyder tæt tåge, at bilister skal forberede sig på dårlig sigtbarhed. Sigtbarheden kan komme ned under 100 meter, advarer det meteorologiske institut.

Kør forsigtigt

På grund af nedsat sigtbarhed anbefaler DMI, at bilister sænker hastigheden, hvis de kører i løbet af lørdag aften og natten til søndag.

- Tæt tåge eller rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, skriver DMI på sin hjemmeside.

Varslen for tæt tåge og rimtåge ophører søndag morgen klokken 06.00.

På DMI's varslingsside kan du løbende følge varslingen.