Risiko for tæt tåge flere steder på Fyn

Når du skal ud i morgentrafikken, er der risiko for, at du kører ud i en solid omgang morgentåge. I hvert fald hvis du bor i enten Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense eller Nordfyns Kommune.

I en række kommuner forskellige steder i landet er der risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

Det advarer DMI om på sin hjemmeside.

Der er i løbet af søndag aften blevet dannet tåge mange steder i landet, og flere steder vil sigten frem til mandag morgen klokken 8.00 i perioder komme under 100 meter, hvilket er definitionen på tæt tåge.

Især i det nordlige Jylland, men også på dele af Nordfyn og dele af Sjælland er der risiko for tæt tåge i de tidlige morgentimer.

Svage vinde og lun og fugtig luft befinder sig over Danmark og er med til at give gunstige forhold for tågedannelse, skriver DMI på sin hjemmeside.

Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.