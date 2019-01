DMI advarer: Risiko for tæt tåge fra morgenstunden

Efter gårsdagens snefald og efterfølgende tøvejr giver tirsdag morgens temperaturer risiko for såvel tåge som glatte veje og fortove.

DMI advarer derfor tirsdag morgen om risiko for tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100 meter over det meste af Fyn.

Det har fået blandt andet Storebælt, der driver Storebæltsforbindelsen, til at advare om nedsat sigtbarhed på broen.

Samtidig advarer Vejdirektoratet om glatte veje i især Nordfyns Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tøvejr giver glatte veje

Efter temperaturen i løbet af mandagen de fleste steder kom over frysepunktet, begyndte sneen at tø, hvilket gjorde både vejbaner og fortove våde af smeltevand. Derfor har det siden tirsdag eftermiddag været særdeles glat flere steder.

Tirsdagsvejret bliver mest skyet og altså især først på dagen diset eller tåget, lokalt kan tågen eller rimtågen være ret tæt. Temperaturerne holder sig omkring frysepunktet det meste af dagen. Vinden bliver svag, men vil tage lidt til i løbet af eftermiddagen.

I aften og i løbet af natten til onsdag bliver det fortsat mest tørt og letskyet vejr. Dog vender frosten tilbage, når temperaturen falder ned mellem en og fem graders frost.

Læs også Farlig vejrsituation: Pas på ekstremt glatte veje og fortove