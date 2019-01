Tågen fortsætter: Risiko for tæt tåge - kør forsigtigt

DMI meddeler tidligt søndag morgen, at tågen fortsætter.

DMI forlænger således sit varsel frem til klokken 10.00 søndag, og nævner denne gang specifikke områder på Fyn.

Varslet drejer sig om denne gang om Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn. Og tager man en tur til Jylland inden klokken 10.00 skal man forvente, at møde tåge i Vejen, Fredericia, Kolding og hele Sønderjylland.

Varslet drejer sig denne også denne gang om, at tågen er så tæt, at der er risiko for sigtbarhed på under 100 meter.

Lørdag eftermiddag varsler DMI, at der er risiko for tæt tåge eller rimtåge.

DMI vurderer at sigtbarheden kan falde til under 100 meter. Dermed er riskoen for trafikuheld øget.

"Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt", skriver DMI i sit varsel.

Varslet gælder for hele Fyn fra klokken 21.00 lørdag til klokken 09.00 søndag.

DMI giver varslet farven blå, som betyder "risiko for voldsomt vejr", som er den laveste kategori.

Forlader man Fyn kan man ligeledes forvente tåge eller rimtåge med samme ringe sigtbarhed i følgende områder: Østjylland, Midt- og Vestjylland, Sønderjylland, Billund, Vendsyssel, Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt, Esbjerg, Varde og Vejen.

I samme tidsrum vil temperaturerne ifølge DMI være mellem to graders frost og to graders varme, mens vinden vil være let vind omkring nord, ellers skiftende.



