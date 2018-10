Robot skal få fynboer til at holde til højre

Chatbot En chatbot er et computerprogram, som man kan skrive til. På den måde kan man chatte med sin computer, telefon eller lignende.

Hvordan får man bilister på Fynske Motorvej til at holde til højre?

Spørger man Vejdirektoratet skal svaret findes i en ny robot. Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

- Der er en uoverensstemmelse mellem, hvordan vi opfatter vores egen kørsel, og hvordan andre oplever den, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

Hun tilføjer:

- Derfor prøver vi ved hjælp af en ny chatbot at få bilisterne til at reflektere over, hvordan de færdes i trafikken.

Læs også Politi undersøger spirituskørsel og social dumping

Skilte i rabatten

Foruden en ny chatbot vil Vejdirektoratet også gøre brug af mere konventionelle metoder for at få bilister på Fyn til at overholde færdselsloven.

Imellem afkørsel 54 ved Vissenbjerg og afkørsel 55 nær Aarup på E20 Fynske Motorvej vil bilister blive mødt af skilte, der opfordrer til, at man holder til højre.

Den nye chatrobot er allerede nu tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside og Facebook. Derudover vil bilister på den Fynske Motorvej i løbet af de næste to uger kunne spotte flere skilte langs vejen.