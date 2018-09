Robotdirektør om uddannelse af ny arbejdskraft: Vi er ikke ambitiøse nok

Benny Sørensen er under uddannelse som automatiktekniker. De seneste to år har han været ansat som lærling i robotvirksomheden Gibotech.

- Jeg søgte uopfordret her, og så var det lige heldigt, at det var en virksomhed i udvikling.

Det er nok kommet bag på mange af os, der driver den her type af teknologivirksomheder, hvor travlt vi egentligt har fået her i de senere år, og at vi faktisk har et efterslæb rent uddannelsesmæssigt. Henrik Anker, direktør, Gibotech.

Men det er ikke et tilfælde, at der var plads til Benny Sørensen i Gibotech. Virksomheden har stort fokus på at uddanne ny arbejdskraft.

- Vi tror jo på, at vores branche er dobbelt så stor - eller tre gange så stor om få år, og så er vi jo nødt til at sørge for, at der kommer noget ind i maskinrummet, som kan være med til at løfte de opgaver, vi får, siger Henrik Anker.

Men det er langtfra alle de fynske robotvirksomheder, der tager lærlinge eller praktikanter. Nogle robotvirksomheder i Odense har slet ikke nogen uddannelsespladser.

Imens oplever 80 procent af Odenses robotvirksomheder, at mangel på arbejdskraft går ud over deres vækst.

- Det er nok kommet bag på mange af os, der driver den her type af teknologivirksomheder, hvor travlt vi egentligt har fået her i de senere år, og at vi faktisk har et efterslæb rent uddannelsesmæssigt, siger Henrik Anker.

Læs også Nye lærepladser på vej: Flere unge skal bygge robotter

Hos Globe Robot, som er et forretningsselskab under Blue Ocean Robotics, mener direktør Peter Juhl Voldsgaard, at Odenses robotvirksomheder trænger til et:

- Lille spark bagi og sikre, at vi ligesom kommer ordentligt med i den her proces. For der er simpelthen en mangel af lokal arbejdskraft.

Mål om 30 procent flere pladser

Sidste år forsøgte Odenses robotklynge, Odense Robotics, der er organiseret under Udvikling Fyn, ellers at tage livtag manglen på uddannelsespladser.

Odense Robotics fik virksomhederne til at forpligte sig til at øge antallet af uddannelsespladser med 30 procent. Med uddannelsespladser forstås både erhvervsfaglige lærepladser, universitetspraktiker af forskellig slags og studentermedhjælpere.

Det har ikke været muligt for Odense Robotics at fastslå, hvor mange uddannelsespladser der fandtes, inden virksomhederne skrev under på aftalen i juni sidste år.

Læs også Nyt videnscenter: Lærlinge skal lære om robotter

02:04 Odenses robotbranche opretter for få uddannelsespladser. Luk video

En ny opgørelse viser, at der i begyndelsen af 2018 var registreret 222 uddannelsespladser i Odenses robotbranche. Tallene omfatter erhvervsfaglige lærerpladser men kun delvist universitetspraktikker. Studiejob er ikke talt med.

Men er det så godt nok? Nej, ikke hvis man spørger Henrik Anker, Gibotechs direktør.

Robotbranchens fokus på at uddanne fremtidens arbejdskraft, er den god nok lige nu?

- Nej, den er ikke ambitiøs nok. Der skal endnu mere fokus, eller vi skal blive ved med at være i femtegearet, vi må ikke begynde at geare ned i hvert fald. For ellers kommer vi til at mangle ressourcer, det er jeg sikker på, siger Henrik Anker.

Branchen er stadig ung

Når talen falder på uddannelse af fremtidens arbejdskraft til Odenses robotvirksomheder, falder mange tilbage på forklaringen, at robotbranchen stadig er så ung.

En af dem, der køber den forklaring, er Inrotech, der producerer svejserobotter. For halvandet år siden talte virksomheden 10 mand. I dag er den vokset til 32.

Men kun to af medarbejderne i virksomheden er under uddannelse.

- Du skal have styr på dit salg, du skal have styr på den udvikling, du er i gang med, du skal producere dit produkt samtidig. Og så er der ikke nogen hænder til overs til at gøre noget som helst andet end det allermest nødvendige. Det er lidt en overlevelseskamp, når man starter op, siger Morten Arndal Nielsen, der er salgsdirektør i virksomheden.

Inrotech er netop flyttet i større lokaler i Tietgenbyen, og nu hvor virksomheden efterhånden er ovre den første fase, regner Morten Arndal Nielsen med, at der bliver plads til at tage forskellige studerende eller en lærling ind.

Mangler der en kultur i robotbranchen for at uddanne næste generation?

- Det kan jeg ikke svare dig på. Det er både vi i Inrotech og måske hele Odenses robotbranche måske for unge til at svare på. Jeg tror meget, det har at gøre med virksomhedskultur, altså hvilken kultur og holdning, man har som leder af de her virksomheder. Hvor meget føler man, at man skal bidrage, siger Morten Arndal Nielsen.

Heller ikke hos Globe Robot har direktøren løsningen på problemet.

Hvad skal der til for, at de her robotvirksomheder i Odense får øjnene op for, at de skal tage praktikanter, og så selvom det ikke er sjovt?

- Der skal noget selverkendelse til. Og det er også det, vi ser ske nu. Og så er det simpelthen at få designet nogle forløb, som både giver mening for virksomheden og de, der skal uddannes, siger Peter Juhl Voldsgaard.