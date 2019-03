Robotforskning på SDU styrkes med 100 millioner kroner

A.P. Møller Fonden donerer 100 millioner kroner til Syddansk Universitets robotforskning. Pengene skal bruges på et såkaldt "dreamlab".

- Vi er meget taknemmelige for donationen, som kommer til at styrke robotforskningen betydeligt, siger universitetets bestyrelsesformand, Niels Thorborg.

SDU's nye robotbygning bliver en cirka 4.520 kvadratmeter stor udbygning til de nuværende faciliteter på Campusvej.

Fra pavillon til avanceret laboratorium

Den bliver koblet sammen med den eksisterende undervisningsbygning. Derudover bliver der også råd til to-tre nye laboratorier, fortæller Tom Møenbo Gregersen, der er områdeleder i Plan og Byg på SDU, til TV 2/Fyn.

- Der bliver plads til at prøve af og se, hvad hinanden laver. Det giver inspirationen, det ser man også andre steder ude i Europa. Det gavner alle projekter på lang sigt, og vi håber at få bedre og dygtigere ingeniører ud af det, siger Tom Møenbo Gregersen.

SDU har i forvejen stor succes med at tiltrække studerende til robotuddannelsen. Faktisk så mange, at flere studerende lige nu arbejder i midlertidige pavilloner, der kan rives ned, når den nye bygning står klar.

Det glæder Kasper Hallenborg, der er institutleder og lektor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU.

- Jeg er superglad. Det gør, at vi kan rekruttere de absolut bedste studerende til landet, og jo mere attraktivt miljø jo bedre studerende til Odense. Jeg er sikker på, vi får bedre robotingeniører ud af det i sidste ende. De får en bedre uddannelse, fordi de får flere muligheder med det nye byggeri, siger Kasper Hallenborg.

Han afslører samtidig, at instituttet gennem flere år har søgt muligheden for en ny donation.

- Vi har arbejdet på det i en årrække, for vi har godt vidst, at der var et potentiale for en ny donation. Vi har prøvet at positionere instituttet rigtigt og har så været i dialog med fonden over det seneste halve års tid. Det er en enorm stærk anerkendelse af det, som er sket, siden vi fik første donation for 22 år siden, mener Kasper Hallenborg.

For 22 år siden gav fonden 75 millioner kroner, som startede Mærsk-instituttet.

- Vi har opfyldt ambitionerne fra dengang, man grundlagde instituttet, men plads er en af vores helt store udfordringer. Nu bliver det muligt at skabe mere plads til forskerne og til vores studerende, og dermed et stærkere studiemiljø, siger Kasper Hallenborg.

Den forventes at være klar til de studerende i 2022. Selve byggeriet beregnes til at vare 16 måneder.

SDU afsatte selv 100 millioner kroner i foråret 2018 til at bygge det avancerede laboratoriemiljø.