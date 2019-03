Gratis musik og festival-billetter på højkant: Rock-finale vælter Kansas City i aften

Det er svært at growle uden at være investeret i musikken. Jens Schrum Dræby, jurymedlem, Tinderbox Band Battle

Støvet har knap lagt sig fra første finale i Tinderbox Band Battle på Musikhuset Posten, der sent tirsdag aften sendte Karenina direkte videre til Tinderbox-festivalen i Tusindårsskoven.

Onsdag aften gælder det anden finale, der afvikles fra klokken 19 på Kansas City i Odense.

Her er det en særlig tung og riff-dreven finale, der venter fremmødte til det gratis arrangement, der præsenteres af Tinderbox og TV 2/Fyn.

Aftenens fem finalister spænder genremæssigt fra grunge over rock til hardcore metal med en enkel afstikker til poppens land. De lyder navnene Kalaset, Awake The Lights, Crown The Beast, Insign og Kill Trip.

Peter Ruiz Jakobsen, guitarist i Awake The Lights, lover publikum en oplevelse ud over det sædvanlige.

- Vi er klar til at give den én over nakken. Vi er jo et relativt ukendt band, så det kom bag på os, at vi fik stemmer nok til at komme i finalen. Så nu håber vi, at vi tager folk med storm, siger han.

Awake The Lights tæller fem medlemmer, hvor Peter Ruiz Jakobsen er den eneste, der taler dansk. De fire andre medlemmer er nemlig polakker.

- Vi er ret forskellige i bandet, og vi byder ind med meget forskelligt til musikken. Vi leverer alternativ metal, fordi vi både har hardcore elementer, lidt trash og lidt groove, uddyber han.

Awake The Lights er ét af fire bands, der repræsenterer rock-genren til aftenens finale. Kalaset ligger i den bløde ende med deres blanding af soft rock og pop.

Lær finalisterne at kende

Vi er klar til at give den én over nakken. Peter Ruiz Jakobsen, guitarist, Awake The Lights

De fem bands er alle fynske upcoming bands og artister, og de fleste af dem har nok ikke påkaldt sig den store offentligheds opmærksomhed før nu.

Derfor bringer Bemærk dig her et overblik over aftenens fem deltagere:

Bemærk har samlet et overblik over de fem finalebands og deres forskelligheder. Foto: Sofie Terp

Når de fem finalister har spillet deres respektive koncerter onsdag aften, er det op til en kompetent jury at pege på den endelige vinder. TV 2/Fyns repræsentant i juryen er musikanmelder ved GAFFA Jens Schrum Dræby.

- Jeg kigger først og fremmest efter om de deltagende bands og artister kommer ud over scenekanten, fortæller Jens Schrum Dræby.

Men hvad gør man som jury-medlem, hvis det meste musik til finalen er i en genre, man ikke normalt selv er fan af?

- Det er klart, at det er en udfordring, men i sidste ende handler det om, hvem der leverer. Hvis man for eksempel har at gøre med den lidt hårdere lyd som den, der spiller til finalen på Kansas, er der andre ting, man må kigge efter. Flere af finalisterne kommer for eksempel til at growle, og det er i sig selv et kraftfuldt element, der kan få musikken ud over scenekanten. Det er i hvert fald svært at growle uden at være investeret i musikken, uddyber Jens Schrum Dræby.

Udover Jens Schrum Dræby er blandt andre en repræsentant for Musikhuset Posten og talsmanden for Tinderbox, John Fogde, med i juryen.

Publikum kan vinde festival-billetter

Det er ikke kun de deltagende bands, der kan gå sejrrigt fra aftenens Band Battle-finale.

En heldig publikummer har mulighed for at vinde to partout-billetter til Tinderbox-festivalen, der løber foregår i Tusindårsskoven fra 27. - 29. juni.

Der udpeges en vinder på hver finaleaften, og for at have chancen for at vinde de to billetter, skal man blot møde op til finalen. Derfra er det en række tilfældigheder, der afgør, hvem der får billetterne stukket i lommen.

De to andre finaler afholdes henholdsvis 6. marts på Kansas City og 7. marts på Studenterhus Odense. Alle tre finaler begynder klokken 19, og det er gratis at deltage.

