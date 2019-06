Masser af trafik: Rock Under Broen giver tæt trafik på motorvejen

Der har været helt udsolgt til Rock Under Broen i Middelfart i månedsvis, som i år også kan fejre jubilæum. Det er nemlig 30 år siden, at endagsfestivalen blev afholdt første gang.

Der er solgt 20.000 billetter, og de mange festivalgæster kan også mærkes i trafikken, hvor der lørdag eftermiddag er tæt trafik til og fra motorvejen ved festivalpladsen.

Det advarer Vejdirektoratet om på Twitter.

- I dag er der Rock Under Broen i Middelfart, og det kan give tæt trafik og forlænget rejsetid i Middelfart, men også på E20 frem mod afkørsel 58b Middelfart, især for dem der kommer fra Jylland. Gamle Lillebæltsbro er spærret på grund af vejarbejde og er derfor ikke et alternativ, skriver Vejdirektoratet.

Tæt trafik og kødannelser

Lørdag omkring klokken 13.30 må bilister forvente op mod ti minutters forsinkelser henover Lillebæltsbroen. Det er især i retning fra Jylland mod Fyn, at der er tæt trafik lørdag eftermiddag.

Derudover er der også flere biler på vejene denne weekend. Det skyldes pinsen, og det øger risikoen for tæt trafik og kødannelser rundt i landet.

Ifølge Vejdirektoratet vil trafikken gå på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland, hvor der også vil være øget trafik i de store sommerhusområder især på den jyske vestkyst, Skagen og Nordsjælland.