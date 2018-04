Rockkoncert på plejehjem udsolgt: - Jeg blev så glad, jeg bød en herre op til dans

75 ældre fra Tåsinge var onsdag til rockkoncert med 50’er bandet BeBopALula. Koncerten, hvor de ældre kan slå sig løs til musikken, har været udsolgt i flere måneder.

- Hvis I har høreapparat, så skal I nok skrue ned for dem.

Forventningerne er høje, og det samme er volumen på musikken, der kommer ud af højtalerne.

Der er blevet lagt neglelak, taget det pæne tøj frem fra skabet, og danseskoene er fundet frem, når beboerne på Tåsinge Aktivitetscenter og andre ældre fra Vindeby er til rockkoncert med det fynske 50’er rockband BeBopALula.

Det tog ikke Ruth Delbing på 85 år mange sekunder om at komme op på dansegulvet, da musikken gik i gang.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg blev så glad, at jeg gik hen og sagde til en herre, om han ville danse med mig. Ved du hvad, han sagde nej. Og så sagde jeg, at det bestemmer du ikke, nu kommer du bare.

Ruth Delbing accepterede ikke et nej og trak med det samme manden med rollatoren op på dansegulvet. De havde aldrig mødt hinanden før, men som hun siger, så kender kærligheden jo ingen alder.

- Det gik da fint. Men næste gang, der vil jeg danse kinddans med ham, siger Ruth Delbing, mens hun peger over på hendes "danseoffer".

Håbede på plads og stod i kø

Koncerten med 50’er rockbandet har været udsolgt i flere måneder. Selv på dagen kom ældre fra området hen til centerets døre, fordi de håbede på at kunne komme ind til rocken og det fyldte dansegulv. Men der var kun plads til 75 mennesker.

Niels Peter Nielsen på 92 år var en af de heldige, der havde fået en plads på forreste række under rockkoncerten.

- Jeg er altædende inden for musik.

Minderne kommer frem, når Niels Peter Nielsen hører musikken. Da han var yngre gav han den hele armen på dansegulvet, og det er da også der, at han har lavet sine bedste fejltrin.

- Men jeg har også lavet et godt trin. Det var, da jeg fandt min kone.

- Det var nytårsaften, der var vi begge to ude, og så dansede vi ind i hinanden simpelthen. Vi dansede i 65 år, fortæller han og fortsætter:

- Vi kom sammen her, men så døde hun desværre. Nu danser jeg alene.

Han kan desværre ikke være med til en vild svingom på dansegulvet, fordi han sidder i kørestol. Men det forhindrer ham ikke i at rocke med på rytmerne og nyde musikken.

Flere koncerter på vej

Det er ikke første gang, at Tåsinge Plejecenter har arrangeret musikalsk underholdning for de ældre i området. De har et par gange om året besøg af et band, som skal spille op til dans, latter og socialt samvær.

- De ældre har efterlyst noget god musik og specielt 50'er musikken. Og så har nogle i personalet kendskab til det her band, og så kom i dag i stand, fortæller Jane Schleimann, der er sektionsleder på plejecentret.

Tidligere har Keld og Hilda været og spille for de ældre, og fremtiden byder ifølge sektionslederen forhåbentlig på noget Johnny Reimar.

Men hvem, der kommer, er ikke det vigtigste. Det er, hvad det gør for de ældre, der er i højsæde.

- Det betyder rigtig meget for dem. Musik giver jo livskvalitet, og det giver en god social oplevelse og noget at snakke om. De har set frem til den her dag, siger Jane Schleimann.