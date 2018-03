Rød blok i Odense revser ghettoudspil i skarpe vendinger

Tvang og sanktioner virker ikke, og ghettoudspillet er uden visioner, mener rød blok i Odense.

Regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen fremlagde torsdag sit ghettoudspil, som blandt andet står på at tvinge børn i ghettoområder som Vollsmose i daginstitutioner, så de kan blive bedre til dansk.

Rød blok i Odense forstår ikke, hvorfor børnefamilier i Odense-bydelen skal tvinges til at sende deres børn i børnehave eller tvinges til at flytte.

- Der er en del, der handler om tvang og sanktioner. Min erfaring med fire år som rådmand er, at det faktisk ikke er det, der virker, når man gerne vil forandre noget blandt børn og børnefamilier, siger det radikale byrådsmedlem Susanne Crawley, der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

Visionsløst ghettoudspil

Enhedslisten er endnu hårdere i kritikken af ghettoudspillet fra den blå regering.

- Det er noget visionsløst, højreorienteret lort. Det løser ikke de problemer, der reelt er tale om, siger byrådsmedlem Brian Skov Nielsen.

- Problemer som ulighed, fattigdom, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og manglende integration, løser man ikke ved at indføre dobbeltstraf eller trække folk i kontanthjælp og alle mulige andre asociale forslag, forklarer han.

Konservative: Der skal tænkes drastisk

I blå blok i Odense er der opbakning til regeringens ghettoudspil. Søren Windell fra Konservative mener, der er behov for et så drastisk ghettoudspil, fordi tidligere ghettoplaner har fejlet.

- Det har ikke virket de seneste fire år. Vi har prøvet rigtig mange ting. Der er kommet rigtig mange udspil gennem mange år. Der er brugt milliarder i Odense og i Danmark, siger Søren Windell.

- Nu vil regeringen gøre op med parallelsamfundene med ghettoer inden 2030. Jeg synes, det er en rigtig dejlig ambition, og der skal tænkes helt nyt. Der skal tænkes drastisk, og det bliver der i udspillet, forklarer det konservative byrådsmedlem i Odense.

Regeringens plan er et forsøg på at gøre op med de "huller i danmarkskortet", der ifølge Lars Løkke Rasmussen er opstået i takt med den ikke-vestlige indvandring.

Problemerne skal blandt andet løses ved at ændre beboersammensætningen i de hårdest belastede boligområder.

Udspillet skal nu forhandles med Folketingets partier. Her skal regeringen forsøge at samle flertal for forslagene, før de kan blive omsat til lovgivning.