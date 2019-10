Et spørgsmål om 200.000 kroner: Røde Kors mangler fynske indsamlere

På søndag den 6. oktober vil gaderne igen strømme med danskere, der med deres raslebøsser stemmer dørklokker for at bede om et bidrag til Røde Kors. I år ser der dog ud til at være færre til at samle ind, end der var i 2018.

Sidste år var 1000 fynboer på gaden, og der mangler i år 200 indsamlere på Fyn for at nå op på samme niveau, mens der på landsplan i alt mangler 1000.

Uden et hjem

Med en landsindsamling får Røde Kors mulighed for at give akut hjælp med de indsamlede penge. I år har organisationen valgt temaet ”uden et hjem”, hvor der skal samles ind til både hjemløse danskere og folk i udlandet, der har mistet deres hjem efter en naturkatastrofe.

Røde Kors' landsindsamling Landsindsamlingen for Røde Kors foregår søndag den 6. oktober i tidsummet 11-14.

Indsamlere får udleveret en raslebøtte på et bestemt sted i området, når man har tilmeldt sig på Røde Kors' hjemmeside www.rødekors.dk/indsamler eller på telefon 70100000.

Man bliver meldt til efter adressen og får besked om, hvor man skal møde op. Ruten vælger man selv, hvis den ikke er taget, og den kommer til at ligge i nærheden af bopælen. Kilde: Røde Kors

- Hjemmet er jo en vigtig parameter for alle mennesker, ligegyldigt om det handler om at få ly fra en naturkatastrofe i udlandet eller herhjemme, hvor hjemløse bliver udskrevet til gaden, når de kommer fra hospitalet, så de ikke kan komme sig helt, fortæller regionskonsulent for Røde Kors på Fyn, Per Torsten Sørensen til TV 2/Fyn.

Røde Kors driver omsorgscentre for hjemløse, som nogle af pengene vil gå til. Lige nu ligger der et center i København og et i Aarhus, mens de arbejder på at få et til Fyn.

Regionskonsulenten håber, at de kommer op på de 1000 fynske indsamlere.

- På de timer, man går, er man med til at gøre en markant forskel. Jo flere midler, jo mere kan vi løfte. Nødhjælp er der jo altid brug for, understreger han.

Det kan betyde 200.000 kroner

Indsamlingsruterne tager to-tre timer at gå, og sådan en tur giver i gennemsnit 1000 kroner i hver raslebøsse.

- Når vi mangler 200 indsamlere, er det jo cirka 200.000 ekstra kroner. Og det er ikke så lang tid at bruge, for at kunne give et godt bidrag til indsamlingen, fortæller Per Torsten Sørensen til TV 2/Fyn.

Hvis Røde Kors kommer op på 1000 fynske indsamlere, kan de alene give seks måneders støtte til 1000 voldsudsatte kvinder og deres børn i Danmark.

Det er forskelligt år for år, hvor mange indsamlere der er, og det afhænger meget af situationen.

- Da tusindvis af flygtninge bevægede sig op gennem Europa, var der mange indsamlere, mens der året efter var færre. Det svinger fra år til år, forklarer Per Torsten Sørensen.

Ruterne er fastlagt, og det er de samme, som flere andre organisationer også bruger til deres indsamlinger. Hvis alle ruterne skal bemandes, mangler Røde Kors dog en del flere indsamlere.

- Det ville jo være dejligt, hvis vi kunne få indsamlere på alle ruter, men det er nok optimistisk. Vi vil i hvert fald gerne op på sidste års niveau, som vi måler os med. Det ville være et fint resultat for os, siger Per Torsten Sørensen.