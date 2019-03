Røde tal får telefonerne til at gløde hos Skat

Før i tiden skulle man selv indsende sine oplysninger med posten eller indtaste tallene via telefon. I dag har Danmark et af verdens mest automatiserede og digitaliserede personskattesystemer. Skattestyrelsen har størstedelen af oplysningerne, og derfor oplever de fleste, at de ikke skal foretage sig noget, når årsopgørelsen kommer.



Årsopgørelsen er en oversigt over skatten for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad man har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. Årsopgørelsen kommer hvert år i marts, hvor man kan se, om man skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat sidste år. Har man betalt for lidt i skat, skal man betale restskat. Har man betalt for meget, får man overskydende skat udbetalt.



I alt bliver der for 2018 dannet cirka 4,6 millioner årsopgørelser på baggrund af 200 millioner automatiserede og digitale oplysninger fra blandt andre arbejdsgivere, pengeinstitutter og pensionsselskaber.

Indtil årsopgørelsen for 2018 bliver tilgængelig den 11. marts 2019, kan nøgletallene fra årsopgørelsen 2017 anvendes til at tegne et billede af Danmarks største digitale begivenhed, der formentlig vil svare til billedet for 2018.

Kilde: Skat