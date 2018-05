Rødklædte fans indtog fynsk pub til fodboldfest

Spanske Real Madrid og engelske Liverpool mødte hinanden i årets Champions League-finale. Liverpools fynske fans var mødt op til fest med følelserne uden på tøjet.

Overalt på den irske pub Old Irish i Odense gik folk rundt i røde trøjer med navne som Henderson, Lallana og Virgil på ryggen.

Alle var de mødt op for at heppe på deres helte, der skulle forsøge at udfordre mægtige Real Madrid, der har vundet turneringen de sidste to sæsoner.

Men de passionerede fans tro på spillerne var som altid helt i top.

- Vi kan gå hele vejen. Vi er gode mod de store hold, så hvorfor ikke bare gå hele vejen? Det bliver en kanonfed aften med god stemning, fortælle Rune Sørensen, der har været Liverpoolfan i syv år.

Nu har jeg jo lovet min kæreste en tur til Liverpool, hvis vi vinder i aften Heino Jensen, Liverpoolfan

Sammen med kammeraten Mikkel Teglværk Frydenlund, der også er fan af den engelske traditionsklub, er de to taget i byen for at se kampen. For dem er det en anderledes oplevelse at se kampen med andre ligesindede.

- Den der følelse af at være en del af et fælleskab. Rigtig mange mennesker med den samme passion, der er samlet på ét sted for forhåbentlig at få en god aften og fejre en sejr senere, siger Mikkel Teglværk Frydenlund.

Følelserne fik frit løb

Det er 13 år siden "The Reds" fra Liverpool sidst vandt pokalen i verdens største klubturnering, så følelserne sad udenpå den røde trøje i hele kampen.

- Jeg har glædet mig til den har kamp, det er klart. Det er en fed kamp, det er Champions League-finale, det er Liverpool, forklarer Heino Jensen.

Læs også Først var det Brøndby - nu er det "The Reds"

Mens kampen bølgede frem og tilbage hoppede og sang de fynske fans så højt, at gulvet i den gamle bygning gyngede med. Derfor blev øverste etage også lukket af for flere folk. Makskapaciteten var nået og sikkerhedsreglerne skulle opfyldes.

Lydniveauet faldt mange decibel, da det spanske hold kom foran, men det varede kun fire minutter. Spændingen kom tilbage i kampen, da Liverpool scorede.

- Nu har jeg jo lovet min kæreste en tur til Liverpool, hvis vi vinder i aften. Det er så fremragende. Jeg vil elske det, fortæller Heino Jensen inden han får tårer i øjnene.

Kærligheden til klubben har han også markeret på venstre underarm. Bogstaverne YNWA er tatoveret og står for Liverpools ikoniske klubsang "You'll Never Walk Alone".

Real Madrid kommer igen foran. Nu med 2-1.

- Jeg håber stadigvæk, at vi når den der 2-2, så vi kan komme i forlænget spilletid, siger Heino Jensen.

Men det sker ikke. De spanske favoritter kommer foran 3-1.

00:23 Se øjeblikket hvor Real Madrid kommer foran 3-1 Luk video

3-1 bliver også slutresultatet. De hvidklædte spaniere vinder for trejde gang i streg den prestigefyldte turnering. Selvom Heino Jensen er skuffet over resultatet, glæder han sig over, at hans hold kom så langt i turneringen. Og kærligheden til klublogoet forsvinder aldrig.

- Jeg havde håbet. Jeg havde troet. Men altid - Liverpool i mit hjerte, fortæller den passionerede fan, mens han klapper sig på sin tatovering.

Liverpool har mulighed for at revanchere sig i næste år. Klubben har nemlig allerede kvalificeret sig til næste udgave at Champions League.