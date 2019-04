Tog holder stille: Der kom røg fra toget

En passager i intercitytoget fra Odense klokken 15.38 mod Aalborg oplyser til TV 2/Fyn, at toget holder stille i nærheden af stationen i Tommerup.

- Der er noget ild et eller andet sted, fortæller Eluf Harring.

Han fortæller, at han kan se røgudvikling, og at passagererne er blevet flyttet til en anden vogn.

- Og der løber et par DSB-folk forvirret rundt, siger han og tilføjer:

- Vi må ikke stå af toget.

Passagerer strandet

DSB oplyser klokken 16.20 at situationen er under kontrol og bekræfter, at der har været røgudvikling. Men hvor det kom fra og hvorfor er endnu ikke klarlagt.

Det vides heller ikke, om toget kommer til at køre igen, eller hvornår passagererne kan fortsætte deres rejse.

DSB oplyser desuden på dsb.dk, at togene mellem Odense St. og Middelfart St. "holder i øjeblikket stille".

"Det skyldes at et tog holder med fejl ved Tommerup St. Vi ved endnu ikke hvornår vi igen kører mellem Odense og Middelfart", skriver DSB.

