Røg ud af motor: Veteranfly måtte returnere til Beldringe

Et 74 år gammelt DC-3-fly måtte fredag middag vende om og lave en sikkerhedslanding i Hans Christian Andersen Airport efter en olielæk i en af flyets motorer.

Der var ved 12.30-tiden fredag optræk til en nødlanding af de problematiske, da et veteranfly med 19 passagerer og tre besætningsmedlemmer måtte vende om og flyve tilbage til Hans Christian Andersen Airport.

Flyet var netop lettet fra lufthavnen i Beldringe, da kaptajnen meldte til tårnet om olielæk fra den ene motor.

Det fortæller brandchef i Hans Christian Andersen Airport, Kim Laustsen, til TV 2/Fyn.

- Der kom lidt røg fra motoren, men det kom sikkert ned, fortæller Kim Laustsen.

Det blev således i teknisk forstand ikke en nødlanding, men en sikkerhedslanding.

To køretøjer rykkede ud

Så snart alarmen lød rykkede Beredskab Fyn ud med to køretøjer. Fra Bolbro, som er nærmest station i forhold til lufthavnen, blev der sendt en sprøjtevogn af sted. Samtidig blev der sendt en tankvogn fra Aasumvej til Beldringe.

- Men der gik kun få minutter, så fik vi at vide, at flyet var landet uden problemer, fortæller indsatsleder Anders Højhus, Beredskab Fyn.

Han forklarer, at det er ren procedure, at beredskabet tog af sted - også selv om meldingen lå på laveste niveau, hvor der kan være tale om, at en lampe i cockpittet melder om fejl.

- Det kan være et mindre fly der har et problem der melder ind til tårnet, som så ringer 112. Så kører vi af sted med det samme. Der tages ingen chancer, siger Anders Højhus.

Anders Højhus fortæller desuden, at det er sjældent, der rykkes ud til Hans Christian Andersen Airport på den måde. I de fem år han har været indsatsleder hos Beredskab Fyn er det sket fire-fem gange.

74 år gammelt fly

Flyet er Danmarks eneste flyvende DC-3 fly. Det er et tomotorers propelfly fra 1944 og tilhører foreningen DC-3 Vennerne. Flyet er hjemmehørende i Roskilde Lufthavn og var fløjet til Odense for at samle 19 passagerer op til en rundtur over Odense og Lindø.

