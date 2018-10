Røvede søde sager for 112 kroner: Dømt for røveri og vold

To voldsepisoder og røveri af slik og sodavand for 112 kroner resulterede tirsdag i seks måneders ubetinget fængsel for en 39-årig mand uden fast adresse. Det oplyser Sabrina Holmegaard Nielsen, der er anklager ved Fyns Politi.

- Han er blevet dømt for et røveriforhold i august 2018. Han (dømte, red.) gav to skub til den butiksansattes bryst, forklarer anklageren.

Episoden udspillede sig i en Fakta i Odense. Mand stak af med slik og sodavand for 112 kroner, oplyser anklageren.

Gentagende episoder med vold

Foruden røveri er manden også kendt skyldig i to episoder med vold. Begge episoder har udspillet sig henover sommeren.

I juni slog den 39-årige en bekendt i Odense.

- Han uddelte flere knytnæveslag. Det resulterede i, at pågældendes øjenbryn blev flækket og måtte syes, forklarer Sabrina Holmegaard Nielsen.

Godt en måned senere forsatte han sin vold. Denne gang udspillede episoden sig i Tornbjerg.

- Han slog sin bekendte med en øldåse, fortæller anklageren.

Fordi den 39-årige mand tidligere er dømt for vold, er han blevet dømt efter straffelovens paragraf 247. Det har resulteret i en skærpet straf, forklarer anklageren.

- Han er tidligere dømt for vold. Derfor er der tale om vold i gentagelsestilfælde.

Manden modtog dommen og kan dermed se frem til at afsone seks måneders ubetinget fængselsstraf.