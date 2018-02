Røvere og far-jokes: OB-truppen præsenteret på humoristisk vis

Der var masser af røverhistorier fra træningsbanen, da Kenneth Emil Petersen og Rasmus Festersen tirsdag præsenterede forårets OB-trup til et fanarrangement.

OB's spillertrup blev tirsdag eftermiddag præsenteret for klubbens fans. Denne gang på en lidt utraditionel måde.

Det var nemlig to af spillerne selv - anfører Kenneth Emil Petersen og angriber Rasmus Festersen - som præsenterede holdkammeraterne for de fremmødte sæsonkortholdere.

Det er selvfølgelig sjovt for dem, der kigger på udefra. Vi andre er jo vant til Kenneth Emil og Rasmus' lidt dårlige far-humor i hverdagen Jeppe Tverskov

De to præsenterede spillerne med røverhistorier fra omklædningsrummet og træningsbanen til stor morskab for spillerne selv og ikke mindst de fans, der havde fundet vej til præsentationen.

- Det er selvfølgelig sjovt for dem, der kigger på udefra. Vi andre er jo vant til Kenneth Emil og Rasmus' lidt dårlige far-humor i hverdagen, så vi kender den godt lidt, men nu får I andre også mulighed for at se, siger Jeppe Tverskov.

Ros på sociale medier

En af dem, der fandt præsentationen og eftermiddagens to værter både vigtige og underholdende, var René Jørgensen. På Twitter skriver han:

"For fanden Kenneth Emil... Du er alt det denne klub mangler. Frækhed, åbenmundet og ikke bange for at gå forrest. Véd sidste salgsdato kommer nærmere, men håber sgu du bliver i mange år fremover.. #mancrush #KEPtilVM #årgangsvin #obdk".

Også Søren Hansen er fuld af beundring for anførerens ageren som ordstyrer og vært under tirsdagens præsentation.

"Kenneth Emil Petersen deler vandene, men hvor er det befriende med sportsudøvere med kant, holdninger og ikke mindst selvironi. Stærk indsats i dag som vært til OB's truppræsentation #KEPtilVM #obdk

Sjovt for både spillere og fans

Defensivspilleren fortæller, at det altid er sjovt for spillerne at komme ud og møde nogle af de fans, der søndag efter søndag står og råber på tribunen.

- Vi gør det her to gange om året, hvor vi får fremvist, hvem der er i truppen, og hvem der ikke er. Tidligere har det været noget, hvor vi bare har gået lidt op igennem tilskuerne, og folk har set vores ansigter, og vi har vinket lidt. Det her er lidt mere personligt og giver nok lidt mere til folk udefra, siger Jeppe Tverskov.

Vigtigt forår

På søndag tager OB hul på forårssæsonen, når de hjemme i Odense får besøg af oprykkerne fra Helsingør.

OB vandt sæsonens første møde med nordsjællænderne med 2-0, og hvis OB skal have nogen chance for at nå top seks og mesterskabsspillet, så skal der helst tre point på kontoen på søndag.

Jeppe Tverskov forsikrer om, at formen er, hvor den skal være.

- Den er god. Januar måned som fodboldspiller er ikke altid lige sjov. Det er meget koldt, og der er meget løb. Og det har vi også været igennem, siger Jeppe Tverskov.

- Vores fysiske træner har sørget for, at vi ligger der, hvor han synes, vi skal ligge. Han har overvåget os med diverse målinger, så der ikke er nogen tvivl i år. Og det skulle efter sigende se godt ud, siger Jeppe Tverskov.

- Vi glæder os, til vi skal ud og spille på noget græs nu her på søndag, siger Jeppe Tverskov.

Forårspremieren mod Helsingør spilles på OB's hjemmebane i Bolbro i Odense. Kampen spilles søndag den 11. februar med kickoff klokken 14.00.

