Røveri: Gennemtæsket og slæbt til hæveautomat

En 51-årig mand blev natten til fredag tæsket, truet og slæbt fra hæveautomat til hæveautomat i et forsøg på at hæve kontanter.

Manden blev stoppet af to danskere i Vestergade i Svendborg klokken halv to natten til fredag og blev slæbt gennem Svendborg by i et forsøg på at få penge.

De to mænd forlangte at få kontanter, men da manden ikke havde kontanter på sig, fandt de to gerningsmænd hævekort i hans pung. Efter flere slag i hovedet blev han slæbt mellem de to mænd til en hæveautomat ved Spar Nord Svendborg i Sankt Nicolai Gade.

Her tvang de to mænd den 51-årige til at forsøge at hæve kontanter. Kortet blev dog spærret, og det lykkedes derfor ikke røverne at få penge ud af manden. Derefter slæbte de ham mellem sig op mod Vestergade i et forsøg på at finde en anden hæveautomat.

To vidner i en bil så manden blive slæbt afsted mellem de to mænd, og da de undrede sig over, hvad der skete og vendte om, flygtede de to voldsmænd og efterlod offeret på gaden. Manden havde fået en kraftig skade på næsen og flere slag i ansigtet.

De to vidner fik fat i politiet, som kort efter kom til gerningsstedet. Men den 51-årige mand kunne ikke fortælle andet om gerningsmændene end, at de er danskere.

Fyns Politi vil derfor meget gerne i kontakt med personer, som har set, hvad der skete i Svendborg centrum og i Vestergade mellem klokken et og to natten til fredag.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.