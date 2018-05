Røver jages i Odense: Stak af på cykel

Et konditori i Odense blev torsdag eftermiddag udsat for et røveri, og gerningsmanden er nu på fri fod.

Conditoriet på Hauges Plads på Middelfartvej i Odense blev Kristi Himmelfartsdag udsat for et røveri. Gerningsmanden - der kom cyklende til stedet - truede ekspedienten både verbalt og underbyggede truslerne ved at have en kniv i hånden. Udbyttet blev et mindre pengebeløb, som blev puttet i en hvid plastikpose. Efter røveriet tog gerningsmanden flugten på cyklen ud ad Middelfartvej eller ad Stadionvej. Læs også Redningshelikopter hang over Sydfyn: Efterladt båd fundet i vandet Sko med meget blå snørrebånd Gerningsmanden beskrives som etnisk dansk, ubestemt alder og højde. Han var iført blålig hættetrøje af mærket "Craft", en sort cap, et mørkt klæde for munden, hvide/lyse stof-dot-handsker, sorte bukser og grå gummisko med hvide såler og blå snørrebånd. - Vi hører gerne fra vidner, der kan komme med oplysninger i sagen - enten har set røveren før eller efter røveriet, eller eventuelt endda kender identiteten på ham, siger vagtchef Lars Thede, Fyns Politi. - Vi hæfter os især dels ved skoene, der som nævnt er grå med hvide såler og meget blå snørrebånd, dels ved hættetrøjen, der ud over navnet "Craft" på toppen af hætten har i alt seks runde hvide prikker, der tilsammen danner en trekant, der står på spidsen. Læs også Smidt ud af Rådhuskælderen: Ung kvinde overfaldt politiet Læs også Vagt fanger 28-årig biltyv