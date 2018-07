Røveri mod tankstation - særdeles groft

En tankstation i Glamsbjerg blev søndag morgen udsat for et groft røveri, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

En tankstation i Glamsberg blev søndag morgen udsat for røveri, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

To mænd gik søndag morgen klokken 8.56 ind på en tankstation på Odensevej i Glamsbjerg, hvor de med trusler med kniv og pistol forsøgte at skaffe sig penge.

Ekspedienten forklarede dem, at de var gået galt i byen, for de havde valgt at røve en pengeløs tankstation. De tog herefter et par pakker cigaretter og en flaske whiskey og forsvandt fra stedet i en ældre falmet rød Hyundai Matrix.

Men røveriet beskrives trods det lille udbytte som særdeles groft, idet den ene gerningsmand ved røveriets afslutning to gange opfordrede den anden gerningsmand til at skyde ekspedienten.