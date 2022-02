Tre røverier på en uge: Nu sætter butikker øget fokus på sikkerhed

Medarbejderne skal klædes på

For butikschef Jesper Hansen er det vigtigt at skabe en tryghed blandt medarbejderne og sikre, at de er trygge ved at arbejde alene.

- Det er vigtigt for mig at forberede medarbejderne på, hvad de i sjældne tilfælde kan opleve, og hvordan de skal håndtere det. Men jeg er tryg ved, at vi har de nødvendige værktøjer for at hjælpen hurtigt kan komme, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Jesper Hansen, der er butikschef ved Circle K på Hjallesevej i Odense.