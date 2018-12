Fynsk erhverv 2018: Romkugler, rejsegilde og "brunneren"

Fyn stod ikke stille, og 2018 bød på både nye erhvervseventyr, mere letbanepostyr og romkugle-turister fra hele Danmark.

Businessredaktionen har kigget tilbage på, hvilke erhvervshistorier der prægede det fynske land i 2018.

Danmarks bedste romkugle

Vi starter ved romkuglen. Bagerne i Nørre Aaby fra Nørre Aaby Bageri vandt prisen for landets bedste romkugle. Romkuglen og nyheden om den, fik folk til at valfarte til bageren. Det betød både kø og udsolgte romkugler for det fynske bageri. Bagerne var dog ikke nærige med at dele ud af opskriften til romkugleelskende danskere.

Foto: Privat

Får rygeosten comeback?

Rygeosten er truet - men TV 2/Fyn gik ind i kampen for dens overlevelse, da Rygeostens Dag for første gang blev afholdt den 14. september. Der var flere, som meldte sig ind i kampen for rygeosten, blandt andet politikeren Dan Jørgensen, der endda er laktoseintolerant.

Om rygeosten overlever 2019 må tiden vise.

Rejsegilde her og der og alle veje

Alene i Odense var der byggeprojekter for 24 milliarder kroner. Odenses højeste punkt TBT Tower kunne holde rejsegilde, men med en lidt lunken interesse for køberne. Bygningen blev dog ikke så høj som planlagt, og derfor måtte arkitektgruppen i Tigergården skrue ned for højden på deres byggeprojekt, for ikke at stjæle billedet fra TBT Tower.

Robotboom

Vi har masser af robotter på Fyn. Mobile Industrial Robots - MiR, Danmarks hurtigst voksende robotvirksomhed blev opkøbt af Teradyne og Blue Ocean Robotics fik 100 millioner kroner ekstra til at vokse af. Blue Ocean Robotics forventer at vokse sig fire gange så stor og regner med, at de fra 2019 ansætter mellem otte og ti medarbejdere hver måned.

MiR200 kan bære 200 kilo og trække 500 kilo efter sig / Pressefoto

Højeste ledighed

I Odense var ledigheden en af landets højeste i 2018. Et nyt initiativ, der kaldte sig for "Beskæftigelsesalliancen", gik sammen med fynske medier for at få flere ledige i virksomhedspraktik i kampagnen "Stå op for Odense". Der blev skabt over 400 praktikpladser, og sidst på året kunne Beskæftigelses- og Socialrådmand Brian Dybro (SF) så fortælle, at ledigheden faldt.

Opblomstring

Gartnerierne oplevede en større opblomstring, der viste det bedste resultat i 33 år til de fynske gartnerier. 2018 blev også det år, hvor Gartneriet Alfred Pedersen & Søn i Odense skulle starte Europas største produktion af cannabis til medicinsk brug.

Bøffer i krise

Jensens Bøfhus var i dyb krise efter et underskud på 163 millioner kroner og lukningen af en tredjedel af kædens restauranter. En række fynske rigmænd trådte til med kapital, direktøren blev fyret og stifteren Palle Skov Jensen måtte give afkald på sit livsværk.

Foto: Alexander Aagaard

Varmt, varmt og varmt

2018 var et særskilt år på grund af varmen. Det sled på landmændene, som led under varmen. Mange af fynboerne måtte også ufrivilligt afholde sig fra at grille, da hele Fyn blev omfattet af et afbrændingsforbud.

Til gengæld nød vinbønderne godt af varmen, der fik rekordgod druehøst. Campisterne nød også den danske sommer, hvor flere af de fynske campingpladser oplevede store stigninger i antallet af gæster.

Foto: Hasmark Strand Camping

Trafikkaos og larm på grund af "Brunneren"

Letbanen har været meget omdiskuteret i 2018. Borgere har klaget over larm i forbindelse med byggeriet, og flere butiksejere har set sig nødsaget til at lukke, fordi kunderne ikke kan komme til deres butikker.

Ja, letbanen har fået flere til tasterne og i den knap så livspåvirkende ende har letbanens nye navn vagt både foragt og grin. Odense Kommune lod det være op til befolkningen, hvad letbanen skulle hedde, og den endte med det meget fynske navn: "Brunneren".

Foto: Odense Letbane

De stribede gik op og ned

OB har haft et lettere turbulent 2018. De mange manglende resultater betød et farvel til Kent Nielsen og goddag til Jakob Michelsen, der ikke ville være en Messias. OB ligger dog i skrivende stund på en skuffende syvende plads efter en kort oprejsning, hvor de vandt ikke mindre end fire kampe i streg. De seneste to har de stribede dog tabt.

Hjemmebanen fik også ny sponsor, da Nature Energy kom til og tog over fra Ewii.

Foto: Reza Sahraei

El-skrot var et hit

TV 2/Fyn lavede i samarbejde med SDU kampagnen "Frit lejde", der skulle få fynboerne til at genbruge mere elektronik i stedet for at smide ud. Da kampagnen rundede af i starten af december valfartede folk til for at købe billig elektronik på auktion.

Se hele kavalkaden fra TV 2/Fyns businessredaktion her: