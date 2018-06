Ronjas forældre flyttede til Strynø for skolen: Nu risikerer den at lukke

Familien Gregersen Hansen flyttede til Strynø på grund af skolen, men nu skal Langeland Kommune spare 16 millioner, og ø-skolen er i fare.

Flyttebilen blev pakket på Frederiksberg, og familien Gregersen Hansen indstillede gps'en til Strynø.

Strynø Skole gjorde flytningen lidt nemmere - her skulle datteren Ronja Marie Kvist Hansen meldes ind.

Nu risikerer den niårige pige at skulle ud på en længere pendlertur med færge, hvis politikerne i Langeland Kommune vælger at lukke skolen.

- Skolen er altafgørende. Strynø tiltrækker os, fordi det virker som om, der er et fantastisk børneliv. Da vi har en datter i tredje klasse, ville vi ikke være flyttet her til, hvis der ikke var en skole, fortæller Ronjas mor, Dorte Gregersen.

Frygter pendlerliv

Længe havde familien drømt om at skifte hovedstadens pulserende liv ud med et mere fredfyldt et på en af Danmarks idylliske øer, men ikke for enhver pris.

- Det er ikke for at give vores datter et pendlerliv, at vi er flyttet herover. Det er, fordi det er et frit og fantastisk børneliv, fortæller Dorte Gregersen.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger undervises ti elever på Strynø Skole, og Langeland Kommune kan spare 778.000 kroner ved at lukke den lille ø-skole.

Lukkes skolen, overvejer familien Gregersen Hansen at skifte adresse endnu en gang.

- Jeg tror ikke, vi rykker op med det samme, men det ville være noget, der ville skræmme os, og vi ville kraftigt overveje at flytte, siger Michael Hansen, Ronjas far.

Ronja Marie Kvist Hansen har i en måned lært om nutids-r, divideret fire med ni og leget tagfat i skolegården på Strynø Skole. Lukker skolen er de sidste matematikopgaver inden længe løst på øen.

- Jeg ville blive ret ked af det, for her er ret hyggeligt, og der ville blive ret langt til skole, siger hun.

Lovet fredning

Inden kommunalvalget i november sidste år lovede samtlige politikere ellers, at Strynø Skole blev fredet. Nu skal kommunen spare 16 millioner kroner, og det er blevet foreslået at lukke skolen.

- Administrationen har fået en opgave, hvor der skal findes besparelser på minimum 16,4 millioner kroner, og de peger på Strynø Skole som mulighed. De har haft fuldstændig frie hænder til at kigge på, hvad de har haft lyst til, siger Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF).

Strynøboerne savner derfor klar besked fra borgmesteren, men det kan han ikke give.

- Vi kan ikke melde klart ud, fordi der ligger et helt sparekatalog, og vi har lovet hinanden politisk, at det arbejder vi seriøst med og hører alle høringssvar, der kommer ind. Så træffer vi en politisk beslutning ud fra, hvad der er politisk muligt, siger han.

Tonni Hansen forventer, at kommunalbestyrelsen i august kan offentliggøre, hvor de 16 millioner kroner skal findes.

Sparekataloget indeholder foruden Strynø Skole 69 andre forslag til besparelser.